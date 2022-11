Alcohol, sexo, ropa lo que espera a los hinchas en Qatar

Únicamente las personas que tengan entradas para un partido están autorizadas a entrar en Qatar desde el 1 de noviembre, acompañadas de tres invitados como máximo, que deben adquirir un 'derecho de entrada' de 500 riales qataríes (140 euros o dólares), salvo en el caso de niños menores de 12 años.

Al término de la fase de grupos el 2 de diciembre ya no será necesario tener una entrada para los partidos para entrar en el país.

Seguirá siendo sin embargo obligatorio inscribirse en Internet para obtener una tarjeta Hayya, que hace las veces de visado. También habrá que adquirir los derechos de entrada de 500 riales para los mayores de 12 años.

Tener un alojamiento, reservado por la plataforma oficial de los organizadores o por otra vía, es obligatorio para los espectadores que permanezcan en el país más de 24 horas.

- Alcohol, drogas y medicamentos -



Consumir alcohol es legal para los no musulmanes de más de 21 años, pero es algo que está estrictamente regulado. Está prohibido llevar alcohol en las maletas, incluso aunque se haya comprado en "duty free". Los residentes pueden adquirir en una tienda autorizada al respecto, pero no los visitantes. Los visitantes pueden beber en la mayor parte de los hoteles internacionales, donde una cerveza o un vaso de vino pueden costar unos diez dólares y un cóctel más de quince.

Puestos de venta de cerveza abrirán alrededor de los estadios a tres horas del inicio de los partidos y cerrarán treinta minutos antes del inicio de los partidos. Reabrirán durante una hora después del pitido final. En la principal 'fan zone' de la FIFA, consumir alcohol solo será posible a partir de las 18h30. En las otras 'fan zones' (algunas de pago), las reglas variarán.

Las drogas son igualmente ilegales. "Contemplad una sanción severa (prisión, multa, expulsión del país) por posesión, incluso en cantidades reducidas", advierte la embajada del Reino Unido a sus nacionales.

La embajada de Estados Unidos recomienda igualmente verificar la legalidad de sus tratamientos médicos, "en particular los estimulantes y los analgésicos potentes", y viajar con la prescripción médica.

También se recomienda no importar carne de cerdo o productos que puedan ser "percibidos como pornografía" (vídeos o juguetes sexuales).

- Vestimentas y comportamiento -



El velo no es obligatorio para las mujeres. Lo que sí se recomienda a todos es vestir "púdicamente" en público, cubriendo de hombros a rodillas. En los edificios oficiales se aplica esta norma. En los lugares frecuentados por los expatriados y visitantes esa norma es poco respetada.

Teniendo en cuenta las temperaturas (de 15 a 30 grados) y el uso frecuente de la climatización, se recomienda llevar también ropa de abrigo.

Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas en teoría pero los servicios de salud no preguntarán a las mujeres que necesiten un tratamiento médico si están casadas o no, incluso aunque estén embarazadas.

Las embajadas recomiendan a las víctimas de agresiones sexuales contactar con los servicios consulares ante las autoridades.

A pesar de las leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, la web de la tarjeta Hayya asegura que no hay "ninguna restricción" que impide a "las parejas no casadas de sexos diferentes o a las parejas (incluyendo las LGBTQ+) alojarse en la misma habitación".

"La vida privada en Qatar se respeta ampliamente", destaca la embajada del Reino Unido. Avisa sin embargo, igual que los organizadores, de que las muestras de afecto en público, sin importar el sexo o la orientación sexual, "pueden ser consideradas como ofensivas".

"Actividades como manifestaciones, reuniones de grandes grupos, el proselitismo religioso o la defensa del ateísmo y los discursos críticos hacia el gobierno de Qatar o el islam pueden ser perseguidos penalmente", indica la embajada estadounidense.

La FIFA insiste en que las banderas arcoíris son bienvenidas en los estadios, pero Qatar llama a la prudencia fuera.

Está prohibido fotografiar a personas sin su autorización, así como edificios de instituciones gubernamentales, militares y obras. Tampoco se permite arrojar basura o escupir en la calle.

Un centro consular permanecerá abierto hasta el 25 de diciembre, de 10h00 a 22h00, en el barrio central de West Bay, a la salida de la estación de metro DECC.

- Transportes -



Qatar, que "espera atascos de tráfico", recomienda a los visitantes que den prioridad a los transportes colectivos, gratuitos para los poseedores de entradas gracias a su tarjeta Hayya.

El metro (que llega a cinco de los ocho estadios) estará abierto de 6h00 de la mañana 3h00 de la madrugada todos los días, salvo el viernes, cuando comenzará a las 9h00 de la mañana. El tráfico de autobuses será denso para alcanzar los estadios, el aeropuerto, algunos alojamientos y las principales 'fan zones'. También habrá taxis y VTC disponibles.

En algunas carreteras hay vías reservadas para autocares, taxis, vehículos médicos y oficiales. Los que tomen esas vías sin estar autorizados se arriesgan a una multa de 500 riales (140 euros o dólares).

- Medidas ligadas al Covid-19



Ni la vacunación contra el covid-19 ni los test PCR o de antígenos son obligatorios para entrar en Qatar desde el 1 de noviembre.

En el lugar no será necesario efectuar test salvo en caso de síntomas o en el día siguiente al contacto con un caso positivo. Los visitantes no inmunizados deberán luego llevar mascarilla durante diez días.

Toda persona que dé positivo deberá quedar en aislamiento cinco días y luego llevar mascarilla durante cinco días.

Para todos, el uso de mascarilla y la verificación de la aplicación de rastreo Ehteraz (en la cual todos los visitantes mayores de 18 años deben registrarse antes de la salida de su viaje) serán solo requeridos en los centros de salud.

El conjunto de hospitales, centros médicos, clínicas y farmacias, privados o públicos, serán accesibles a los visitantes.

El número telefónico de urgencias en Qatar es el 999 y habrá en funcionamiento una línea de asistencia médica específica en el 16000.