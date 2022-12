¡Una vez más, la alegría es solo argentina...!

“Si el corazón me aguantó hasta ahora, no me muero más, hermano”, dice todo transpirado y con la remera Argentina empapada y pegada al cuerpo, Ramón, un comerciante en la puerta de su kiosko cerca de Plaza Moreno. Ve pasar a la gente felíz, caminando, corriendo, autos con banderas, camisetas celestes y blancas que se multiplican por las diagonales.

Apenas pasaron unos minutos de las 19 del viernes, en medio de un fin de semana extra largo en nuestro país. El sol que “prendió fuego” a la región y elevó el termómetro a 37º grados hasta promediando el partido, de repente se fue. Llegaron las nubes, los truenos y la lluvia. ¿Pero qué importaba...?

La gente desde los diferentes barrios empezaban a buscar las calles céntricas de la región. En La Plata, la mítica esquina de 7 y 50, y las escalinatas del Pasaje Dardo Rocha se transformaron en tribunas.

En Berisso, la histórica Avenida Montevideo fue una fiesta también, con la noche ya entrada.

En Ensenada, sobre la céntrica calle La Merced las familias salieron a festejar, también hgubo bocinazos y humo en la Plaza Belgrano, y también en el Mirador de Punta Lara.

Los nervios, las súplicas, los dedos cruzados, los rezos mirando al cielo, las promesas... ya eran historia. Los corazones se aceleraron demasiado, pero como en cada rincón del país, hubo un: “¡Vamos Argentina, carajo!”, con la voz ronca y los ojos vidriosos, entre millones de interminables abrazos.

Los bares platenses recibieron una vez más a los hinchas / Dolores Ripoll

Había sido una jornada tremenda, con un calor insoportable desde temprano. Las compras para el almuerzo se hicieron rápido. No hubo ritmo de un feriado total, por que los negocios estuvieron abiertos y en cada lugar solo se hablaba del definitorio partido de Argentina y Países Bajos (“dale, es Holanda”, se escuchó más de una vez).

Los rituales se repitieron como en toda esta Copa del Mundo. Algunos prefirieron verlo solo, sin comentar con nadie; otros, se reunieron en casas de familia con grupos de amigos alrededor de una mesa.

El que tuvo la posibilidad de tener una pileta cerca, “entre chapuzón y chapuzón”, le fue peleando al calor y además mirando de reojo lo que pasaba entre Brasil y Croacia.

En medio de una tarde agobiante, tras los penales, la gente pasó del sufrimiento a la euforia

Hubo discusiones en las mesas, algunos esperando que gane Brasil, soñando con un nuevo “clásico”. También estaban los que no querían saber nada y por eso hicieron fuerza por Luka Modric y compañía, que tras un infartante suplementario, terminaron empatando y echando de Qatar al serio de Tité y sus ya no sonrientes muchachos.

“Qué lindo como quedaron eliminados por penales”, tiró el playero de una estación de servicio cerca de la rotonda de 7 y 32. “Pará, no hay que escupir para arriba porque vuelve”, le contestó un compañero, casi como una profecía, de lo que pasaría unas horas después con Argentina, que debió ir hasta los penales para pasar a semifinales.

En estos cinco partidos que lleva la “Scaloneta” en este rarísimo Mundial diferente a todos (empezando por el lugar donde se juega y los horarios, como también la época del año), la gente vivió cada uno de manera diferente.

El debut con Arabia Saudita a las 7 de la mañana, con un “madrugón” tremendo en un día hábil y una trompada como fue la derrota 2-1; luego llegó un sábado a la tarde para delirar con el 2-0 ante México; y un miércoles también por la tarde con otro 2-0, esta vez ante Polonia para cerrar la fase inicial.

Fue a partir de acá que la gente empezó a salir a festejar tras los partidos en todo el país.

Ya en Octavos de final, otra vez un sábado a las 16, y un sufrido triunfo 2-1 ante Australia, y luego del pitazo final, la alegría del pueblo. Otra vez en cada ciudad las calles céntricas volvieron a teñirse de celeste y blanco.

Y ayer, en medio de un fin de semana extra largo, algunos trabajando normalmente, otros viviéndolo como si fuese un sábado o domingo, lo vivieron sin la presión de estar mirando el reloj.

Federico y sus hijos Ignacio y Victoria, sobre La Merced en Ensenada / EL DIA

Media hora antes del inicio del encuentro, una vez más las calles en la región fueron quedando desiertas, y prácticamente no hubo un alma dando vueltas.

La gente pasó por distintos estados. El goce durante el 2-0 paracial con los goles de Molina y Messi; la preocupación en el descuento 1-2 de los “naranjas”; y la terrible trompada al mentón que significó el empate 2-2 de los de Van Gaal cuando restaban tan solos segundos para el final del partido después del exagerado tiempo de descuento que dio el árbitro (¿era para 10 minutos?).

Una vez más, la gente ganó las calles en todo el país tras la nueva victoria de la Selección

“Una vergüenza el árbitro, todo para ellos cobró”, comentaba un taxista con otros compañeros en una parada cerca de Plaza Italia.

Los penales fueron fueron un sufrimento tremendo, pero Dibu Martínez una vez más se los “comió” a sus rivales y ahí Argentina hizo la gran diferencia.

Messi fue el gran conductor que no falló y el camino se allanó para que el esperado triunfo fuera una realidad.

Los más jóvenes, disfrutan de este camino, acostumbrándose a los festejos, como décadas atrás fue el camino a la conquista en el Mundial `86 con Diego Maradona y sus proezas en tierras mexicanas.

En Italia `90, Diego y su tobillo destrozado mientras el “Vasco” Goycochea nos llevaba a la final atajando penales. Generaciones anteriores pudieron festejar algunas de esas cosas.

Roberto, un hincha más festejando sobre la Montevideo de Berisso / EL DIA

Más acá en el tiempo, el camino hasta la final en Brasil 2014, con un buen equipo comandado por Lionel Messi y “Chiquito” Romero también convirtiéndose en héroe atajando penales para dejar afuera a los holandeses.

El año pasado, esta Selección empezó a darle alegrías y motivos para salir a festejar a la calle a los argentinos, con la obtención de la Copa América después de 28 años, en una gran final ante Brasil y en su país.

Desde ese momento los hinchas empezaron a soñar con esto que hoy se está viviendo, pero nuevas generaciones están viviendo la experiencia de lo que significa que todo un país esté detrás de un equipo.

Alguna vez fue el Matador Kempes y el Pato Fillol, que brillaron en el Mundial `78 (ayer lo vivían como hinchas en los palcos del estadio); Maradona nos llevó a lo más alto y las atajadas de Goyco aún emocionan; hoy los protagonistas son Lío Messi y el enorme Emiliano Martínez en el arco.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego en el cielo lo podemos ver, con Don Diego y con la Tota, alentándolo a Lionel”, se canta una y otra vez en todo el país; pero también en el vestuario argentino.

Familia Perilli en Sicardi: TV afuera y ventilador. Calor y sufrimiento / EL DIA

Y se cantó hasta el cansancio en el atardecer de la víspera bajo la lluvia en un viernes donde el corazón sufrió mucho. Con la noche ya instalada, los bocinazos empezaron a ser más espaciados y la gente a regresar a sus hogares eufórica.

El próximo martes (¡trece!) por la tarde se desplegará otro plan para verlo ante Croacia, por un pasito más. Pero hoy, la alegría, una vez más, es solo Argentina.