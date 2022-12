La FIFA la sacó “tarjeta roja” al streamer platense Momo

El streamer Gerónimo “Momo” Benavides debutó en el partido frente a México, el segundo de la fase de grupos, como la voz oficial del seleccionado argentino en el Campoenato Mundial de Qatar 2022.

En la jornada de ayer, “Momo” Benavides anunció a sus seguidores que, por decisión de la FIFA, dejará de ser “la voz del estadio cuando juega la Selección”.

El reconocido streamer, nacido en la ciudad de La Plata -más precisamente en la barriada de Tolosa- y que ahora se encuentra residiendo en Barcelona, fue elegido por la FIFA -por intermedio de la AFA- para ser la “voz oficial” de la Argentina durante la Copa del Mundo.

“Momo”, reconocido hincha de Platense y de una excelente relación con varios de los futbolistas del actual plantel argentino, fue el encargado de animar al público en la previa del partido y de anunciar la formación titular del equipo dirigido técnicamente por Lionel Scaloni.

Pero luego de cuatro partidos, la FIFA decidió que no siga siendo la voz argentina en el estadio por haber infringido algunas normas de conducta que el ente futbolístico les exige a estos tipos de delegados, como es gritar los goles, levantarse de su zona designada, llamar a los jugadores por sus apodos.

Y el streamer alzó la voz en twitter por la “indignante” expulsión del Mundial de Qatar 2022.

“Desgraciadamente este domingo (por ayer) la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección. Sin muchas explicaciones, me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos. Solamente quiero a quienes me apoyaron, pedir perdón a quienes sientan que les fallé, o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar”, recalcó Momo en la red social.