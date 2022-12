Paula Chaves: “Me pedían todo el tiempo que adelgace 5 kilos”

“Cuando era más chica, me pedían todo el tiempo que adelgace cinco kilos para ser modelo. Me agarraba una angustiecita, pero por suerte siempre tuve los pies sobre la tierra y dije ‘yo soy esto’. Me he peleado varias veces con los de la agencia”, contó Paula Chaves, en una entrevista con Catalina Dlugi, cómo debió luchar durante su carrera de pasarela contra la “gordofobia” reinante en el mundo de la moda. Sin embargo, aseguró que siempre pudo plantearse y vencer: “Soy bastante justiciera y calentona. A veces me caliento y me pongo medio brava”.