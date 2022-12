Marea albiceleste: una fiesta que movilizó a millones de argentinos

Tras una gran vigilia con acampe de 24 horas en las puertas del predio de la AFA, en Ezeiza, a pocos kilómetros del aeropuerto internacional, una multitud teñida de celeste y blanco explotó de emoción y alegría al celebrar con los integrantes de la Selección nacional el comienzo de la caravana de festejo de la Copa Mundial de Fútbol.

La fiesta fue compartida: “Papu” Gómez arengando a la gente, “Dibu” Martínez saltando y Messi, Di María, De Paul y Paredes cantando con la gente y celebrando con un clásico fernet con coca - bien argentino- mientras el técnico Lionel Scaloni saludaba emocionado desde el micro descapotado.

Todo fue ansiedad y expectativa hasta poco después de las 11:30. Cuando se empezaron a ver las motos de la Policía Federal que anticipaba el momento esperado, la multitud estalló con “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar” y cuando pasó el micro a paso de hombre todo fue gritos, llantos y alegría. Mucha emoción.

Tras hacer unos metros entre las miles de personas y un impresionante operativo de seguridad, que abría el camino para que pasara la caravana, los jugadores levantaron la Copa del Mundo ante el delirio de los hinchas.

Luego las escenas emotivas se multiplicaron: tres amigos veintiañeros de General Alvear lloraron abrazados tras el paso del micro. “Lo vi a Messi, guacho”, gritó Nahuel.

“Verlo a Messi tan cerquita y con la Copa del Mundo no me lo saco más de la cabeza. De esas cosas para contar y repetir toda la vida”, agregó Santiago.

Messi y la Copa del Mundo, la imagen que todos querían ver/ AFP

Elvira, de 78 años, tampoco pudo contener la emoción. Se sentó al costado del camino una vez que pasó el micro y se puso a llorar.

La espera fue larga. Decenas de carpas montadas para pasar la noche, con lonas, mesitas, heladeritas, gorros, protectores solares y otros artículos de camping, componían por la mañana el escenario de la expectativa de la gran cantidad de personas que disfónicas por tanta celebración y festejo desde la final del domingo no dejaron de cantar alentando a la Selección en las puertas de la AFA.

El equipo campeón del mundo llegó en las primeras horas del día a la Argentina con la tercera Copa del Mundo, procedente de Qatar, y desde el aeropuerto Ministro Pistarini fue hasta el predio de la AFA, donde descansaron hasta cerca del mediodía.

La caravana no llegó hasta el Obelisco por la cantidad de gente que colapsó todo su recorrido

Muchos jugadores se mostraron emocionados, llorando, algunos rememorando el campeonato Mundial del ‘86 donde brilló Diego Maradona, pero ahora diciendo que este festejo se disfruta distinto después de 36 años sin la Copa del Mundial y coreando “Messi, Messi, Messi” y “Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar”.

Entre la multitud, destacaron la presencia de muchas familias, entre ellas una integrada por 16 personas que llegó desde Llavallol, zona sur del conurbano bonaerense, en tres autos para agradecer a la Selección y que esperaron la salida de sus ídolos de la concentración jugando al truco, en el caso de los adultos, y con espuma, los niños y niñas.

Celeste, de 33 años, contó que es re futbolera y que éste es su primer Mundial: “Juego al fútbol desde los 15; durante la final casi me desmayo, me bajó la presión. Estoy feliz por Messi, es un equipo que no estaba en la cabeza de nadie sólo del técnico”.

Roberto, 37 años, dijo que no recuerda nada del Mundial del ‘86, pero rememoró que en “el ‘94 cuando a Diego (Maradona) le cortaron las piernas me largué a llorar”.

“Este equipo me dio todas las emociones, risa, llanto, tristeza, bronca, alegría, amor, mucho amor por Messi. ¿La final? Una película de terror que hay un monstruo y le pegás, se cae se levanta, lo matás, te revive, y bueno al final termina como tiene que terminar, con la Copa en casa”.

Roberto agregó que “Messi se merece este trofeo y también se merece todo el amor de la gente, salió bien, pero si no salía bien, él ya se había ganado un lugar en el corazón de todos los argentinos”.

La caravana de los campeones, que movilizó a más de cuatro millones de personas, comenzó a las 11:33, cuando los campeones del mundo salieron del predio donde se concentran con la intención de completar un recorrido hasta el Obelisco, donde una multitud que superó todos los cálculos ya se encontraba reunida a la espera.

El micro descapotado que trasladó a todo el plantel del seleccionado que ganó el título en el Mundial de Qatar, con Lionel Messi como atracción principal, mostró a los jugadores saludando y cantando con la gente, repartiendo banderas como souvenires, bebiendo de botellas de gaseosas cortadas, poniéndole música al viaje con bombos y redoblantes, a la vez que registraron las escenas con sus celulares.

La multitud que invadió todo el camino hizo que el micro debiera avanzar a paso de hombre, con sectores en los que debió interrumpir su marcha, y luego de más de cuatro horas de avanzar por un trayecto que los encargados de su organización modificaron con la idea de agilizar el viaje, cuando la seguridad comenzó a correr peligro, porque empezaron a conocerse episodios que pusieron en riesgo la vida de varios, a las 16:00 se dispuso dar por finalizada la caravana.

En este nuevo contexto, con versiones que cruzaron alternativas, pues hasta se llegó a especular con una visita a la Casa Rosada, los jugadores fueron llevados hasta la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Argentina, en Lugano, donde fueron subidos a helicópteros que tras sobrevolar en Obelisco regresaron al predio afista, desde donde a continuación empezaron a desconcentrarse, con muchos regresando al aeropuerto de Ezeiza para volar con destino a los países en los que deberán reincorporarse a sus clubes.

A esta altura de la tarde se habían sucedido hechos insólitos, como la chica que se desnudó en plena avenida 9 de Julio como parte de la interminable serie de promesas cumplidas, los jóvenes que desde un puente saltaron para subirse al micro de la Selección, uno de los cuales cayó al vacío, el “Papu” Gómez lanzando billetes y múltiples accidentes de hinchas que se conocieron a través de su publicación en las redes sociales.

La fiesta se terminó después de más de cuatro horas, por recomendación de la seguridad

Un tuit de Claudio (“Chiqui”) Tapia, el presidente de la AFA, cuestionando aspectos de la seguridad, anunció el final de la fiesta, que mereció como respuesta de los encargados de la organización: “Se hizo imposible seguir por tierra ante la explosión de alegría popular”.

“No nos dejan llegar a saludar a toda la gente que estaba en el Obelisco, los mismos organismos de Seguridad que nos escoltaban, no nos permiten avanzar. Mil disculpas en nombre de todos los jugadores Campeones. Una pena”, escribió el alto directivo, con un emoji de enojo.

A esta altura de la calurosa tarde, desde el SAME se informaba sobre 18 heridos y algunos robos, como uno de ruedas sufrido por seguidores de la Selección que dejaron estacionados sus autos cerca de la concentración de la AFA, prediodesde el cual comenzó a desarrollarse una caravana cuyo recorrido al final se hizo a medias porque la cantidad de gente movilizada sobrepasó todo lo imaginado.

Una multitud esperó a la Scaloneta en Buenos Aires para agradecer por la tercera Copa del Mundo / AFP