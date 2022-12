Melazo hizo uso de la última palabra y se declaró inocente de todos los cargos

El exjuez de La Plata, César Melazo, sometido a juicio como acusado de liderar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y otros funcionarios judiciales, se declaró “inocente” y señaló que los fiscales eligieron “la prueba para mancillar la verdad” y que solo buscaron “favorecer a la prensa y la opinión pública”.

Al pronunciar sus “últimas palabras” ante el Tribunal a cargo del debate, el exmagistrado que llegó al debate detenido, negó todos los cargos en su contra, tras lo cual se dispuso que el veredicto se conocerá recién el 6 de marzo próximo y los fundamentos de la sentencia el 17 de abril.

“Han elegido la prueba para mancillar la verdad. Testigos hablaron de reuniones que no existieron. Ratifico que sólo conocía antes de estar preso dos de las personas (también imputadas), al resto lo conocí en el lugar de detención, muchos han sido procesados o penados por mí”, dijo Melazo, quien es sometido a juicio junto a otras 8 personas.

“Niego cualquier tipo de responsabilidad que me hayan achacado los presentes. No soy culpable de lo que se me viene acusando. Soy inocente”, remarcó.

El exjuez sugirió que la fiscalía de instrucción “no investigó ni fue a lugares claves”, que “eligió testigos” y buscó “favorecer a la prensa y la opinión pública”.

“La pena la tuve adelantada y toda mi familia con ella. Quiero justicia, pido valor al tribunal para que resuelva lo que pasó acá”, reclamó.

Por su parte, en la etapa de alegatos, los fiscales Mariano Sibuet y Victoria Huergo pidieron que Melazo sea condenado a 16 años de prisión como coautor penalmente responsable del delito de asociación ilícita “en calidad de jefe”, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil condicional -9 hechos-, en concurso real con tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil- 4 hechos- y encubrimiento en concurso real.

También se pidió que se investigue la participación de Melazo, “en calidad de autor intelectual”, en el crimen de Juan Farías, quien se cree era miembro de la banda y lo asesinaron en un presunto ajuste de cuentas interno tras cometer un millonario robo.

A su vez, los fiscales requirieron que se investigue si el exmagistrado y otros dos imputados incurrieron en presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Para los representantes del Ministerio Público Fiscal, Melazo tenía “una participación fundamental en la cúspide de una asociación ilícita” y que su situación patrimonial “no se corresponde a los ingresos corrientes del poder judicial”.