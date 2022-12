Gran momento de Nicolás Cabré que debuta como director teatral: "Estoy tentado de decir que me gusta más que actuar"

Ahora, Nicolás Cabré, quien debuta como director al frente de la adaptación de la comedia inglesa "Tom, Dick & Harry", (se estrenará el próximo 7 de enero en el Multiteatro, protagonizada por Mariano Martínez y Mercedes Oviedo), reconoció que ocupar ese rol por primera vez en tres décadas de carrera le "resultó natural".

"Si lo pienso un poco, tengo 42 años y hace 32 que actúo con directores increíbles, y me di cuenta de que la experiencia, si bien no era algo que tenía tan presente, en algún lado está", confesó el actor que fue dirigido por Alfredo Alcón, Hugo Arana y Arturo Puig, entre otros.

Así, a pocos días del estreno, reconoció que actualmente protagoniza en esta misma sala "Me duele una mujer" con Carlos Portaluppi y Mercedes Funes, no tenía margen para interpretar las dos obras a la vez. Entonces recordó un texto que había leído hacía muchos años y le dijo a Mariano Martínez, su excompañero en las tiras "Son Amores" (2002 ) y "Los únicos" (2011) que la única manera de trabajar juntos era como director.

Se sabe que, en esta comedia escrita por los hermanos Ray y Michael Cooney, Tom (Martínez) y su esposa (Oviedo) son un matrimonio a punto de adoptar un bebé. Dick y Harry (Bicho Gómez y Yayo Guridi) -los hermanos de Tom- están ansiosos por ayudarlos a causar una buena impresión en la mujer de la agencia de adopciones (Valenzuela), que llegó para verificar el hogar y estilo de vida de los futuros padres.

Pero, en la trama suceden imprevistos: las cajas de whisky y los celulares de contrabando que escondió Dick y el cadáver que Harry planea vender ilegalmente a la facultad de medicina complican drásticamente la imagen de su hermano.

Finalmente, Nicolás Cabré confesó como sucedió la elección del elenco: "Contemplando que era mi primera dirección, tenerlo a Mariano es una tranquilidad enorme, saber que tengo un pilar, y con el resto también. Sabía qué podía pedirles, a dónde podía llevarlos con la actuación y para mí eso era muy importante. Desde el primer día me tuve que creer que les iba a hablar y ellos me iban a escuchar, y cuando yo les hablaba ellos estaban ahí y me escuchaban, y eso me liberó. Me ayudó mucho cuando les dije "hagamos esto" y ellos lo hicieron. Me terminaron de dar el empujón para que ocupara el lugar, en gran parte gracias a que me hicieron sentir: "Te escuchamos, es tu lugar, dale para adelante".