Desde el Gobierno salieron a responderle duro a Donda y aclararon que la echó el Presidente

El Gobierno informó que el presidente Alberto Fernández perdió confianza en Victoria Donda "para seguir al frente de la gestión del INADI" tras su salida del organismo. Así lo informó la secretaria de Gabinete, a cargo de Juan Manuel Olmos, a través de un comunicado en el que señaló que el funcionario del Ejecutivo le expresó la decisión del mandatario "de no renovar su intervención al frente del INADI".

"Es necesario aclarar que los motivos transmitidos en dicha conversación fueron la pérdida de confianza del titular del Poder Ejecutivo en la capacidad de la Dra. Victoria Donda de seguir al frente de la gestión de dicho organismo, motivo por el cual la funcionaria tomó la decisión de renunciar 48 hs antes de la finalización de su mandato", sostuvieron.

La aclaración surge tras el comunicado crítico de la ex funcionaria en el que expresó su "fin de ciclo" en el Gobierno y aclaró que se aleja “porque se dejó de escuchar allí donde más se debe”.

"Por otro lado, sobre las críticas públicas que la ex funcionaria realizó de la gestión nacional que encabeza el Dr. Alberto Fernández y que ella integró desde el 10/12/2019, es un derecho que la asiste como a todo militante político y no existe obligación alguna de tener un cargo público para realizarlas", concluye la letra del Gabinete.

El nombramiento de la ahora ex funcionaria se vencía este sábado 31 y según aclara Olmos, el mandatario decidió no renovarlo con el fin de normalizar la conducción del INADI y designar a una autoridad en forma permanente.

Tras su salida, Donda admitió que dejó su cargo después de una charla con el secretario del Gabinete quien le planteó que su continuidad estaba en duda debido a su postura política respecto al Gobierno. “Había cierta incertidumbre sobre lo que iba a pasar (estaba nombrada como interventora) y no me pareció justo que por ser mujer y funcionaria tenga que dejar de lado mis posiciones políticas, simplemente por no coincidir con muchas de las decisiones que se están tomando desde una parte del Gobierno”, reveló.