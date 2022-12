Sorpresa: Victoria Donda anunció que deja el Inadi

A horas de terminar el año, dos resonantes salidas en el Gobierno nacional se conocieron anoche. Una por motu propio: Victoria Donda anunció que se alejará de la intervención del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), con críticas a la administración de Alberto Fernández.

La otra, por decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, que le pidió la renuncia a la presidencia de la Casa de la Moneda al mendocino Rodolfo Gabrielli.

Donda confirmó su ida luego de tres años de ejercicio, en una gestión que despertó muchas polémicas. Acompañó la gestión de Alberto Fernández desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2019. Pero ahora se va con un portazo, según escribió en Twitter, antes de que venciera el plazo al frente del organismo, que había sido extendido por un decreto presidencial el 13 de octubre de 2022 y tenía vigencia hasta mañana 31 de diciembre. “Hoy redacto estas líneas alejándome de mi rol institucional como titular del Inadi, justamente convencida de que se dejó de escuchar allí donde más se debe hacerlo”, argumentó con tono crítico.

Y explicó que “agravando fuertemente lo anterior, por el hecho de ser mujer y no encontrar en el Gobierno nacional espacio legítimo para que nuestras voces sean debidamente escuchadas, hace pocos minutos me enteré a través de Juan Manuel Olmos, jefe de Asesores de la Presidencia, sobre la posibilidad de mi corrimiento del Inadi, centralmente como consecuencia –según me informaron– de mi posicionamiento político respecto a la etapa actual, elemento que hice visible en reiteradas ocasiones en mi discurso público”.

En ese sentido, jugó fuerte en la interna oficialista, elogiando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al asegurar que seguirá vinculada al Frente de Todos.

CHAU A GABRIELLI

Mientras, anoche trascendió la noticia de que el Gobierno decidió echar al presidente de la Casa de la Moneda, la principal sociedad del Estado que imprime los pesos en billetes.

Gabrielli, un peronista que fuera gobernador de Mendoza, se habría enterado en las últimas horas de la decisión que tomó el ministro de Economía, Sergio Massa, para que deje el cargo.

Los motivos que dejaron trascender desde el Palacio de Hacienda es que hubo disconformidad con la presentación de los resultados del año que acercó Gabrielli, sin mayores precisiones.

La salida del mendocino de la Casa de Moneda tuvo el okey del presidente Alberto Fernández, aseguraron fuentes de la Rosada.