Bullrich: nuevo equipo y visita sorpresa a La Plata

Patricia Bullrich tiene la decisión tomada desde hace tiempo: está convencida de que es su tiempo para dar la pelea por la Casa Rosada y se mueve en consecuencia.

En las últimas horas, la jefa del PRO movió algunas fichas de su estructura bonaerense como para aceitar ciertos mecanismos en un territorio en el que, a priori, su rival interno Horacio Rodríguez Larreta, aparece con más desarrollo territorial

Bullrich, además de sus recorridas y plenarios públicos, también se mueve en actividades de tinte proselitista que no se difunden. Hace bajadas sorpresivas a distritos y se reúne con distintos actores sociales a los que les ratifica que será candidata aún cuando se presente Mauricio Macri. Una de esas actividades se produjo en las últimas horas en La Plata, donde la ex ministra de Seguridad mantuvo un encuentro con empresarios locales a quienes les ratificó su decisión. No sólo eso: deslizó que su armado bonaerense enfrentará en la Ciudad al intendente Julio Garro, el hombre que en La Plata representa los intereses de Larreta.

REDISEÑO

Bullrich, como se dijo, pegó un golpe de timón en su esquema de conducción provincial. Decidió empoderar a los tres dirigentes que aspiran a la Gobernación y los sentó a su mesa provincial. Ellos son el intendente de Lanús, Néstor Grindetti; el alcalde de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y el senador provincial Joaquín De la Torre.

Es un trío que, pese a la competencia, suele coordinar actividades y comparte equipos de trabajo. Más lejos parece haber quedado de Bullrich el diputado nacional Cristian Ritondo, atado a su referente nacional María Eugenia Vidal y al ex presidente Macri.

El resto de la mesa la componen la diputada provincial Florencia Retamoso, el senador provincial Marcelo Daletto (del esquema de Emilio Monzó) y Pablo Walter, que reporta al esquema de Esteban Bullrich. Walter fue legislador nacional por Tucumán, pero desde hace un tiempo está radicado en Tigre.

EL IMPACTO PLATENSE

En medio de esos reacomodamientos, la presencia de Bullrich en esa cena reservada en las afueras de La Plata brindó algunas señales fuertes de cara a la política local.

Según trascendió, la jefa del PRO deslizó en ese cónclave que tiene resuelto enfrentar al armado local del intendente Julio Garro, con lo que volvió a descartar la posibilidad de compartir con Larreta candidato a nivel de la Intendencia.

Aquella definición tuvo impacto inmediato: cerca de 50 cercos de obra aparecieron con afiches que muestran a Bullrich junto al senador Juan Pablo Allan, quien aspira a ser candidato a intendente por su sector.

Se trata de un dato fuerte que, además, pone en blanco sobre negro la virulencia de la disputa que existe en el PRO. Hasta no hace muchas semanas, negociadores de ambos espacios ensayaban una suerte de acuerdo “abajo” por el cual compartirían candidatos a intendente en los distritos donde ya gobierna el PRO. Se trataba de la figura de la “Y”, es decir, competencia en la presidencial y acuerdo en algunos distritos.

Sin embargo, esas conversaciones quedaron congeladas en función de la escalada “bélica” entre Bullrich y Larreta. Por eso, la jefa del PRO ordenó armar en todos los distritos. Y enfrentar a los intendentes que responden a Larreta. Entre ellos, Garro.