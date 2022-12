De la “casi” intendencia a la “frustración”: el paso de Pinky por la política

Pinky, en 1999, celebrando haber ganado la intendencia de La Matanza que, finalmente, no ganó

Ya consolidada como una estrella de la televisión, Pinky se animó, al filo de los noventa, a navegar las complejas aguas de la política. El empujón se lo dio su amigo, el radical Rodolfo Terragno -entonces presidente de la Unión Cívica Radical-, y no anduvo con chiquitas: su primer objetivo, arropada por la Alianza, fue la intendencia de la históricamente peronista La Matanza, un puesto que “casi” ganó.

Decimos “casi” porque Pinky, media hora después de que cerraron aquellos comicios, salió a hablar con la prensa y celebró en base a los datos de urna que la daban como ganadora.

“Me siento espléndidamente bien, todo parece indicar que soy la nueva intendente de La Matanza”, dijo, con una sonrisa de oreja a oreja, frente a las cámaras de televisión que, sin saberlo en ese entonces, estaban registrando uno de los mayores bloopers de la política argentina.

Porque, horas después, volvió a hablar con la prensa no para seguir festejando sino para retractarse: ese domingo de 1999 había perdido la elección contra el peronista Alberto Balestrini.

Sin embargo, tras una muy buena elección, la periodista volvió a incursionar en el terreno político años después. En 2000, Pinky (apodada así por su colega Trudy Tinky Tomis, por su piel rosada) tuvo a su cargo durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la Secretaría de Promoción y Acción Social. Y en 2007, pero abrazada ahora por la Unión Pro, fue elegida como Diputada. Tras cumplir con su mandato, no volvió a ser candidata.

Entre 2007 y 2011 fue diputada por la Unión PRO / Archivo

“Me sentí muy frustrada. No quiero saber más nada con la política”, reconoció la histórica conductora, años después. Y hasta llegó a decir que haber sido parte del Congreso le había hecho “daño”.

Los que la conocieron de cerca pudieron dar fe de las consecuencias negativas de su incursión política. “La persiguieron tanto que hizo una trombosis y casi se muere”, llegó a decir el periodista Alfredo Leuco en Radio Mitre. Y fue por más al definir el mandato de Pinky como “uno de los momentos más brillantes y podridos de su vida”.

Pero si hay alguien que conoció de cerca las consecuencias de aquella decisión fue Raúl Lavié, su ex esposo, y con quien tuvo dos hijos. Hace unos años, en una entrevista radial, el cantante y actor reveló que “a Pinky la afectó mucho su entrada a la política, fue un golpe fuerte y la dejaron sola. Ella se granjeó antipatías, le cayeron encima aquellos que la miraban con envidia y eso fue generando, dentro de ella, una cosa de meterse para adentro”.

Según el intérprete, tanto hostigamiento hizo mella en su salud física y emocional. “Se cansó un poquito, y poco a poco fue perdiendo las ganas de salir a la calle. Ahora parece que ha recuperado la mística de vivir”, había reconocido en 2019.

Ese año, fue homenajeada con la máxima mención de honor del Senado “Domingo Faustino Sarmiento”. En aquel momento, aseguró: “Esta casa me trae muchos recuerdos, he frecuentado sus salones, he frecuentado sus diferentes ámbitos. Tengo buenos y pésimos recuerdos. Prefiero quedarme con los buenos en la noche de hoy que estoy rodeada de amigos”.

Según dijo, “la política es la única forma que hay de hacer y es tan necesario en Argentina empezar a hacer. Espero que todas esas sombras que no vemos en este momento, que se estarán deslizando por las paredes y el techo, influyan sobre los mas jóvenes que están vivos para que cambie su destino despiadado”.