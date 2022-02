Estados Unidos y una advertencia sobre Ucrania: asegura que se matarán civiles en horas

Los asuntos entre Rusia y Ucrania parecen estar cada vez más tensos. En las últimas horas, Estados Unidos intervino para hacer una seria advertencia a sus ciudadanos, respecto a una posible invasión al país ucraniano que alertó a todos.

Tanto Joe Biden como Antony Blinken, su secretario, pidieron a los ciudadanos estadounidenses que están en Ucrania abandonar ese país de forma inmediata. Según detallaron, la invasión podría ser inminente, aún durante los Juegos Olímpicos en China, principal aliado de Vladimir Putin.

Además, agregaron que quienes no salgan de Ucrania en las próximas 48 horas no podrán ser rescatados por el gobierno estadounidense en caso de que las tropas rusas entren en acción. Joe Biden adelantó que no enviará más soldados, ni siquiera para maniobras de rescate.

La misma llamada de alerta se replicó en Canadá, quienes también pidieron a sus nativos abandonar el país ucraniano ante una inminente guerra. Mientras tanto, en los límites de la frontera se estarían desplegando más tropas de ambos lados.

Por medio del Bósforo, Rusia habría enviado seis buques de guerra para los soldados ubicados en el mar Negro y el mar de Azov. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania asegura que desde Moscú apelan a la presión psicológica sobre su territorio. Los comandados por Putin son señalados por una supuesta operación contra la capital de Ucrania, aunque ellos lo niegan.