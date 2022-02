Se pone en marcha la Copa de Campeones

Con la participación de 17 equipos, entre ellos, Villa San Carlos, como invitado especial, esta tarde a partir de las 17 se pondrá en marcha la tradicional Copa de Campeones 2022, en su octava edición.

Este certamen, que es organizado por la Liga Amateur Platense, y congrega a aquellos equipos que alguna vez se coronaron campeones en primera división.

En esta nueva edición, el debutante será Alumni, de Los Hornos, que consiguió el Apertura 2021; mientras que el invitado especial, Villa San Carlos, competirá con un equipo conformado por jugadores de cuarta división y reserva.

El último campeón, Everton, comenzará jugando en 7 y 629 ante ADIP; mientras que el Celeste de Berisso tendrá como rival en estos octavos de final a Villa Lenci, partido que se disputará en 21 y 78.

La jornada de octavos de final, que comenzará esta tarde a partir de las 17, contempla el siguiente cuadro de partidos:

Everton vs. ADIP (7 y 629); Círculo Cultural Tolosano vs. Asociación Brandsen (116 y 528); Villa Montoro vs. For Ever (96 y 118); Unidos de Olmos vs. San Lorenzo de Villa Castells (43 y 184); Villa Lenci vs. Villa San Carlos (21 y 78); Estrella de Berisso vs. Alumni (8 y 169); Curuzú Cuatiá vs. Fomento (411 y 21A, Villa Elisa) y Nueva Alianza vs. San Martín de Los Hornos. El ganador de este partido enfrentará al vigente campeón liguista, CRIBA (favorecido por el sorteo), que ingresó directamente a cuartos de final.

El torneo, como es habitual, será a simple eliminación. En caso de que haya empate en los ´90, se ejecutarán penales hasta determinar al ganador.