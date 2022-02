¡Sin ojotas!: advierten sobre la peligrosidad de manejar en sandalias por la ruta

En medio del verano y mientras muchos aún se van o vuelven de sus vacaciones y manejan por la ruta, especialistas en seguridad vial advirtieron en las últimas horas sobre la “peligrosidad” de conducir vehículos con los pies descalzos, en ojotas o sandalias con tacos, y precisaron sobre la cuestión que “no son del todo cómodos e impactan en la sensibilidad necesaria y requerida para presionar los pedales”, situación que puede derivar en accidentes.

Pese a la advertencia, admitieron que solo la provincia de Mendoza plantea en su legislación la exigencia del “uso de calzado apropiado para el manejo y control total de los pedales de embrague, freno y acelerador del vehículo a su mando”.

La normativa entiende por calzado apropiado “aquellos de tipo cerrado o que, siendo abiertos, sujeten la parte anatómica dorsal, plantar y lateral, con suela antideslizante que permita la sujeción a los pedales”, explicó el experto en seguridad Facundo Jaime, integrante del Observatorio Vial de la Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial (CECAITRA).

Un trabajo realizado por el observatorio señaló que la Ley Nacional de Tránsito (24.449) no establece aspectos relacionados con el calzado, no obstante lo cual “la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) aconseja a los conductores sobre los efectos de conducir con calzado inadecuado”.

Según el artículo 19 del decreto 326, que complementa la ley 9024 de Seguridad Vial, los conductores “deberán hacer uso de calzado apropiado para el manejo y control total de los pedales de embrague, freno y acelerador del vehículo a su mando”.

El texto oficial también precisa: “Se entiende por calzado apropiado aquellos de tipo cerrado o que, siendo abiertos, sujeten la parte anatómica dorsal, plantar y lateral, con suela antideslizante que permita la sujeción a la goma de recubrimiento de los pedales”.

Para los expertos en Seguridad Vial cualquier tipo de calzado abierto, como una ojota o una sandalia, puede hacer que el conductor pierda el contacto ideal con los pedales. Así, podría realizar una presión extra con el pie y eso generaría maniobras bruscas y, por lo tanto, peligrosas. Las ojotas, además, suponen un riesgo extra: al no estar sujetas a la parte trasera del pie, pueden llegar a provocar un enredo o una traba.

Asimismo, los especialistas recomiendan no manejar descalzo, ya que los pies no tienen buena adherencia a los pedales. Si no tienen un buen agarre, la maniobra de los controles del vehículo podría ser problemática, ya que, sostienen, “sin calzado la sensibilidad es otra”.

En un informe, la ANSV expresó que “la conducción con zapatos de tacos impacta en la sensibilidad necesaria y requerida para presionar los pedales y disminuye las habilidades para la utilización de los mismos. Los zapatos con plataforma son aún más peligrosos porque combinan el taco alto y una suela muy gruesa”.

Para Jaime, “se debe tener en cuenta que la conducción de vehículos con ojotas o descalzos incrementa los riesgos de sufrir un siniestro vial o incrementar la gravedad de estos. La mayoría de los siniestros viales suceden por responsabilidad de los conductores. Por eso, así como es necesario estar 100% atentos durante la conducción, es imprescindible estar cómodos para hacerlo”.

Un sondeo realizado por el Observatorio en mil hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) arrojó que el 62,9 por ciento de los consultados creen que esta prohibido conducir vehículos descalzo o en ojotas, en tanto que un 17,1 señalo que no estaba prohibido y solamente un 3,8% dijo correctamente que “depende la provincia”, en tanto que un 16,2%, indicó no saber la respuesta.

Seguidamente se consultó: “¿En cuál de las siguientes provincias o ciudades se encuentra específicamente prohibido conducir descalzo o con ojotas?”, y solo el 4,1% contestó de manera correcta que es Mendoza la provincia que contiene, en su normativa, especificaciones sobre el calzado, en tanto que el resto optó por la provincia de Buenos Aires (31,7%); CABA (14,9%); Tucumán (2,8%); y el 46,5% dijo no saber la respuesta.

A todo esto, y con el propósito de intentar revertir la crítica situación vial del país, la ANSV informó que se sumará a los objetivos impulsado por Naciones Unidas para reducir en 50% las muertes y lesiones causadas por siniestros viales en los próximos diez años. A través de una disposición, la ANSV anunció su adhesión al Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial y el Plan Mundial de Naciones Unidas para reducir a la mitad las muertes en el tránsito entre 2021 y 2030.

Según se anunció en un comunicado, el objetivo es cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible orientados a la seguridad vial, en particular la meta 3.6, de conformidad con la promesa hecha en el Foro Político de Alto Nivel de 2019 sobre el Desarrollo Sostenible.

Asimismo, se indicó que entre las principales metas figura que todos los caminos nuevos alcanzarán estándares técnicos para todos los usuarios de la vía; que los vehículos nuevos cumplan con normas de seguridad de alta calidad; reducir a la mitad los vehículos que exceden los límites de velocidad; aumentar la proporción de motociclistas que usan casco y el uso del cinturón de seguridad en los vehículos; y reducir a la mitad la cantidad de siniestros viales y muertes relacionadas por conductores en estado de ebriedad, entre otros aspectos.

La única provincia que contempla especificaciones sobre el tema del calzado es Mendoza