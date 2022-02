Una odisea: demoras de meses para tener un vehículo cero kilómetro

El primer mes de 2022 fue el peor enero en los últimos 18 años para el mercado automotor nacional, por las restricciones a la importación que derivan en una preocupante falta de stock, con demoras de meses en la entrega de unidades cero kilómetro, que se extienden aún más en los modelos importados.

Según informaron desde la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), en todo el país se patentaron apenas 43.256 vehículos, la cifra más baja desde el 2004 que registró 32.406 patentamientos.

Así, en el mes que siempre se marcan los mayores números del año, hubo una baja del 13,01% frente al mismo mes del 2021 cuando la comercialización llegó a 49.727 unidades; y una retracción del -3,8% en comparación con enero del 2020, período en el que se patentaron 44.972 unidades.

Por efecto de las restricciones a la producción e importación que padece el sector automotriz, se vive un fenómeno que presenta concesionarias casi vacías porque los pocos vehículos que están en exhibición ya fueron vendidos y deben ser entregados. Por eso los potenciales compradores se encuentran con la escasez de opciones en modelos para elegir o largos meses de espera sin poder congelar el precio para la entrega de un vehículo nuevo.

Pero las demoras son hoy el día a día de esta industria. Por caso, un médico platense le contó a este diario su caso particular: “compré un VW Nivus en septiembre de 2021. Para que me lo den tuve que entrar en un plan de ahorro, pagar casi el 50% del vehículo, después, ante la falta de entrega, me pidieron un plus a cuenta de las cuotas para asegurarme la entrega. También lo pagué y hoy sigo esperando para que me den el auto, pero cuando pregunto me dicen que no hay stock, así que me tendré que armar de mucha paciencia porque ya vamos 5 meses largos y no sé cuándo me tocará tener el auto”.

Esta escena se repite en casi todas las marcas y concesionarias del país. Algunos reportan demoras de 8 meses, y cuando el auto o camioneta no se fabrica en el país es peor, aunque ya la falta de algunos insumos y repuestos equipararon, para mal, la entrega de unidades cero kilómetro.

“Continuamos muy preocupados por la falta de una oferta completa, por los problemas globales de los microchips y logística más las restricciones locales de divisas para las importaciones, fundamentalmente en los productos de alto volumen”, confesaron desde ACARA.

Un empresario del sector automotriz explicó en estricto off que “la caída de los patentamientos en el primer mes del año se debe a la falta de vehículos, tanto nacionales como importados, porque hay que tener en cuenta que las fábricas a pesar de ser nacionales la mayoría estuvieron cerradas. Algunas adelantaron vacaciones al personal por falta de autopartes importadas para completar el armado de autos de fabricación nacional. Es que ninguno es 100% nacional, desde ya, y hay mucha complementariedad desde hace años con Brasil en la fabricación de algunas marcas y modelos y eso hoy está muy complicado”.

Desde una concesionaria de la Región le explicaron en estricto off a este diario cómo está el mercado. “Salvo una marca, el resto tiene problemas, hay faltantes en todas las marcas, faltantes de repuestos, nadie tiene entrega. Una sola marca tiene todo vendido para 2022 (Toyota), así que lo que pueda vender recién es para 2023; el resto nadie tiene entrega inmediata. Por eso los precios subieron mucho. El que tiene un vehículo vendible lo hace valer. Los sobreprecios hoy van desde los $300.000 al $1.000.000”.

En las agencias reconocen que el escenario de faltantes complica el ritmo de entrega de unidades y los plazos mínimos de entrega empiezan en los cinco meses según el modelo. Por ejemplo, la disponibilidad de camionetas Toyota Hilux puede demorar incluso un semestre, aunque otros apuntan que ya es muy difícil hacerse de un vehículo así durante todo 2022.

Pero algunos plantean excepciones. Por ejemplo, el Fiat Cronos y Peugeot 208 son dos de los modelos que, aseguran, tienen un plazo de entrega que puede ser menor a los 5 meses. Y explican que modelos como la Volkswagen Amarok, Jeep Renegade, Ford Ranger y el Toyota Etios están entre los vehículos más afectados por las restricciones del mercado y las demoras en las entregas.

“Los concesionarios no están más vacíos porque hay entregas postergadas con los autos que están en exhibición, pero la mayoría no está disponible porque son de planes de ahorro para entregar o de operaciones ya cerradas que llegan para ser entregados”, explicaba a este diario otra fuente del sector.

“Hoy la entrega inmediata no es una opción en el mercado y los planes de ahorro vienen con una demora no menor a los 60 días desde la fecha de adjudicación, aunque al estar todo trabado ese plazo se extiende y se pagan sobreprecios”, explicó un vendedor”.

Pese a esto, esta misma semana un profesional de la zona Norte de la Región le contó a este diario que “mi hijo quería comprar una Honda Fit, pero no tenía entrega hasta dentro de, por lo menos, seis meses, según le dijeron. recorrió y terminó optando por comprar un Fiat Cronos, porque le aseguraron entrega inmediata. Lo pagó cash y en la próxima semana se lo deberían dar. Le dijeron que es el único auto disponible para hacer una operación de contado y tenerlo en seguida”.

Tampoco existen precios congelados y en algunas operaciones aparece el dólar blue como única manera de conseguir “subirse” a la lista de espera. Es decir, dólar billete o pesos a la cotización del paralelo del día para entrar en una rueda que puede demorar meses y, en el medio, estar preparado para pagar un plus o adelanto extra o sobreprecios.

Algunos afirman que aceptan los adelantos como precio congelado únicamente si saben que van a recibir el vehículo dentro de los 45 días posteriores al pago, que es el margen que tienen para facturar. Pero, en la práctica, son casos contados prácticamente con los dedos de una mano, aseguran desde el sector.

A nivel nacional, a la falta de stock se suma el aumento de los precios, considerando que actualmente ya no quedan opciones 0 kilómetro por debajo de los 2 millones de pesos, lo que equivale a cerca de 64 salarios promedio. Hace diez años, para la misma transacción hacían falta 22 salarios promedio.