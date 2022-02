Poco de lo bueno y nada barato: aseguran que el clima arruinó la producción

La larga sequía, el inmediato diluvio de varios días consecutivos y la ola de calor de enero, condiciones climáticas extremas que afectaron no sólo esta región sino también otras zonas cultivadas del país, dan como resultado el encarecimiento actual de algunas frutas y verduras.

En el “top” de los precios de verdulería más caros de la semana pasada se ubicó la lechuga, que llegó a pagarse 800 pesos el kilo en la Ciudad. Ahora aparece en los cajones de las veredas con valores un poco más acomodados a los bolsillos del consumidor platense.

Pero ayer, todavía en plena temporada del fruto característico de la producción local, pegó otra estampida el tomate, que se vende, dependiendo de la verdulería, entre 300 y 450 pesos el kilo.

Este año, la marca Tomate Platense (una semilla típica del cordón hortícola local), que tiene su fiesta anual en febrero, cuando los productores se juntan y ofrecen no sólo el fruto fresco sino también varios de sus derivados, suspendió la jornada. “La semana de ola de calor sumada a los 10 días de lluvia y humedad hicieron que las plantas que estaban a campo destinadas para tener tomate a mediados de febrero se estropearan muchísimo”, explicaron los organizadores al momento de postergar el evento y agregaron: “los cultivos no llegan a recuperarse y no quisiéramos hacer una Fiesta del Tomate sin tomate”.

“El precio de la lechuga ahora bajó un poco y de a poco van ingresando mejores productos al Mercado, porque hasta la semana pasada no eran de buena calidad; las producciones fueron maltratadas por el clima: primero la seguía y después las tormentas hasta con piedra. Todo era de mala calidad”, señaló el productor y puestero Mauricio Paulo.

También el intenso calor de una semana de enero sin alivio colaboró con los daños que se vieron en las plantaciones. “Y eso no sólo fue en nuestra región, sino también en otras zonas, como en Santa Fe o Mar del Plata. Lo que viene de otros lugares tampoco tiene muy buena calidad”, aseveró Paulo a la vez que puntualizó que lo más afectado fue la verdura de hoja: “sobre todo la lechuga no soportó tanto viento y tanta lluvia”, dijo.

En el caso de la lechuga, las verdulerías muestras mejores precios que la semana pasada, cuando, subrayó Paulo, el cajón (que contiene alrededor de 5 kilos) se conseguía a 2.500 pesos. “Ahora bajó a 1.500 pesos”, indicó.

Ayer, primer día hábil de la semana, los verduleros se encontraron con un nuevo aumento en el costo del tomate. El precio al público de ese fruto tiene una diferencia, según el comercio, de hasta 150 pesos. “Hoy -por ayer- ya tuvo un nuevo valor, pero es posible que no tarde en bajar porque así nos pasa día a día: un día sube algo y al otro baja”, resaltó Juan Carlos Milone, de la verdulería de la esquina de 49 y 17.

En el casco céntrico de la Ciudad se hace difícil conseguir precios de referencia, pues aparecen grandes variaciones en los valores entre una verdulería y otra.

Incluso, suelen percibirse variantes más acentuadas entre los precios de la periferia platense y los del Centro, donde los productos de verdulería se venden por lo menos a un 10 por ciento más caros que en los barrios.

Una recorrida de EL DIA por distintas verdulerías del casco urbano local ofreció un muestrario del “precio nuevo” al que se vendía ayer el tomate en la Ciudad: el kilo se ofrecía desde 300 pesos (en muy pocos comercios), y hasta 400 y 450 pesos (en la mayoría de los locales).

Esos valores hacen que los consumidores restrinjan las cantidades de tomate que compran. “Muchos en lugar de un kilo llevan una unidad”, aclaró María Cristina, la esposa de Milone y dueña del local de 17 y 49.

Una impresión similar tienen en una verdulería cercana a plaza Rocha. “La gente está dejando de comprar tomates o compra mucho menos y es entendible, porque a a estos precios no se pueden llevar. Es más, nosotros estamos trayendo mucho menos que en otros veranos porque tampoco queremos que se nis pudra la mercadería por no venderla”, sostuvo una de las vendedoras del local.

La crisis del tomate

Estrella de todos los veranos, después de largos inviernos con mercadería de cámara, el tomate no tuvo en los actuales meses estivales su clásico protagonismo. Y es que, como se dijo, se sumó a la lista de producciones afectadas por la fatídica combinación de la ola de calor, la sequía y la lluvia en exceso.

A mediados de enero, por caso, el kilo de tomates sufrió una suba del 100 por ciento, y hasta llegó a venderse a 500 pesos. Ese incremento se explicó por las altas temperaturas que dificultaban la recolección. Lo mismo ocurrió con los productos de hoja, como la lechuga, la acelga y la espinaca, que llegaban a los mercados de las diversas regiones con una baja calidad.

Desde la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alertaron, oportunamente, sobre el aumento de los precios provocado por la intensa ola de calor que se registró en todos los rincones de nuestro país, muy especial en las zonas hortícolas de los alrededores de La Plata, el resto de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Mendoza. Se anticipó, asimismo, que los productos finales no sólo iban a ponerse “por las nubes” sino que iban a ser de “mala calidad”.

El sube y baja de la lechuga

En la verdulería platense de 17 y 49, la lechuga estaba la semana pasada entre 700 y 800 pesos. “Hoy ya la vendemos a 400 pesos el kilo”, añadió María Cristina.

Ocurre que, según remarcaron productores, aunque esta es temporada de la hoja verde (acelga, lechuga, rúcula y espinaca), la mercadería que llega al público “no es la de mejor calidad” y en ese sentido se espera que el clima sea más benévolo en las próximas semanas.

Los morrones, un lujo

Ocupan también el podio de los precios más altos los morrones, pero si bien se mantienen en cifras elevadas (entre 200 y 450 pesos el kilo, aunque curiosamente en algunos locales el ají verde es más barato que el rojo), “se estabilizaron en el costo”, según coincidieron algunos verduleros y productores.

A los problemas que trae a la producción el mal clima habría que sumarle en algunos casos puntuales las plagas. Según se quejaron algunos quinteros, hicieron que algunas plantaciones que ya estaban listas para la cosecha quedaran retrasadas en el proceso.

Además de las causas climáticas, los productores señalan otras dificultades, más ligadas a la economía. “En líneas generales, se está produciendo menos por los costos. Es muy difícil hacerse cargo de los costos del gasoil, la luz, los agro químicos y las semillas, que no paran de aumentar. Si antes se sembraban diez surcos, ahora se siembran cinco”, concluyó Paulo.

En el casco céntrico es difícil conseguir valores de referencia por la variación entre comercios

Ante la suba de precios, en las verdulerías hacen ventas más chicas, por unidad