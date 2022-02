River y Boca saldrán a buscar su primer festejo

Ni Boca ni River lograron ganar en el debut, por esoy hoy buscarán sumar de a tres por primera vez en el marco de la 2º fecha. Los Millonarios recibirán a Patronato de Paraná en un encuentro que le dará continuidad a la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en la Zona A.

El partido se jugará desde las 21:30 en el Estadio Monumental, con transmisión de TNT Sports y arbitraje de Pablo Dóvalo.

El conjunto de Marcelo Gallardo, el que más y mejor incorporó en el último mercado de pases con las llegadas de Juan Fernando Quintero y Esequiel Barco, entre otros, cayó en el debut ante Unión (1-0).

Marcelo Gallardo, DT del Millo

Pensando en el juego de hoy, está en duda el colombiano Quintero, que salió del campo antes del complemento por un golpe en su rodilla izquierda. El principal candidato a ocupar su lugar es el ex albiazul José Paradela.

Otro que aparecería desde el inicio es Andrés Herrera, quien llegó desde San Lorenzo, en el lateral derecho aunque esto lo decidirá el entrenador sobre la hora, debido a que lucha por ese puesto con Milton Casco -que podría aparecer en el otro costado por Elías Gómez-.

Del otro lado, Patronato de Paraná -cayó con Argentinos por 1-0 en Entre Ríos- necesita un triunfo para escaparle a la zona del descenso e intentará cortar los circuitos de juego de River, según detalló el entrenador, Iván Delfino, con un planteo que se mantendrá con el clásico 4-4-2.

Por su parte Boca enfrentará como visitante a Aldosivi en Mar del Plata en busca de su primer triunfo tras el empate frente a Colón el domingo pasado, en su debut en el torneo.

El encuentro se jugará desde las 19.15 en el Estadio “José María Minella”, con el arbitraje de Patricio Loustau y la televisación de Fox Sports Premiun.

Sebastián Battaglia, DT Xeneize

Si bien el entrenador no confirmó el equipo, en Boca habrá un cambio en el mediocampo, ya que Juan Ramírez no viajó a Mar del Plata porque acusó un fuerte golpe en su tobillo derecho, y en el lugar del ex San Lorenzo estaría el Pulpo González.

En cuanto a Aldosivi, llega a su primer partido como local luego de caer 2-0 ante Vélez y el Loco Palermo deberá realizar al menos un cambio en la defensa, ya que el zaguero central Nicolás Valentini fue expulsado. Su reemplazante será el paraguayo Marcos Miers.