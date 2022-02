Gimnasia recibe a San Lorenzo, en el peor partido para sus técnicos

Manuel Insaurralde tiene chances de meterse en el once en lugar de Nery Leyes / prensa Gimnasia

En el partido más incómodo, tanto para Néstor Raúl Gorosito, como para Pedro Antonio Troglio, en la tarde de hoy se cruzarán Gimnasia y San Lorenzo en el marco de la segunda fecha de la Copa de la Liga Profesional. El estadio Juan Carmelo Zerillo será el punto de encuentro, desde las 17, con Fernando Echenique como árbitro y la televisación de Fox Sports Premium.

Ambos equipos debutaron en la Zona 1 sumando un punto, en ambos casos sin anotaciones: el Lobo como visitante de Racing, el Ciclón en cancha de Banfield.

Pero más allá de la necesidad que tienen de asegurar, con buenos resultados, el protagonismo que esperan a partir de las incorporaciones realizadas, la promoción de juveniles y los buenos resultados conseguidos en los ensayos de pretemporada, este encuentro de hoy en el Bosque pondrá frente a frente a dos entrenadores identificados por su pasado en el club al que esta vez tendrán como rival.

De más está resaltar que Gorosito es un referente de San Lorenzo, por su pasado como jugador y técnico, lo mismo que Troglio en Gimnasia, institución en la que se ganó un espacio preferencial, como pieza clave del equipo albiazul, al que llegó en los tiempos de Carlos Timoteo Griguol, y después en condición de DT, con campañas que también hicieron historia.

No convirtieron en el debut, pero tanto el Lobo como el Ciclón tienen un ataque para respetar

Ambos estarán bajo la lupa, como siempre ocurre en este tipo de situaciones, donde cada gesto será calificado por los seguidores del equipo al que dirigen por estos días como por los del rival. Por eso, desde donde se lo mire, este será el partido que no hubieran querido jugar, pero que deberán disputarlo por ser parte de la misma Zona.

En este marco se encontrarán entonces Gimnasia-San Lorenzo, tras un punto de partida que dejó abierta una serie de interrogantes, porque a pesar de que evitar la derrota fuera de casa siempre vale, no terminaron de darle vuelo al juego que dejaron ver en los amistosos de pretemporada.

El conjunto Tripero dio el primer paso en el Cilindro de Avellaneda, contra la Academia, y en principio Gorosito sostendrá la misma base de jugadores, más la presencia de Franco Soldano en la lista de convocados en lugar de Franco Torres, quien jugó y marcó en la Reserva de Chirola Romero.

Pero además, el once podría tener un cambio en el mediocampo, donde el equipo no estuvo tan fino el domingo pasado. Y en este sentido, Manuel Insaurralde, de buen ingreso, podría meterse en lugar de Nery Leyes para acompañar a Emanuel Cecchini. De esta forma, el ex San Lorenzo podría ganarle la pulseada a Agustín Cardozo.

UNA DUDA POR COVID EN EL CUERVO

Troglio resaltó el empate conseguido como visitante de Banfield, y también parece dispuesto a mantener la estructura presentada en el debut, aunque metería un cambio con el ingreso de Néstor Ortigoza por Ezequiel Cerutti.

Pero además, por un cuadro gripal, es duda Gabriel Rojas. Se le practicó un testeo rápido ayer y dio negativo, mientras que aún se aguarda por el resultado del PCR.