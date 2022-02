“La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana”: cuando a Netflix se le terminan las ideas para titular las series

Netflix estrenó durante este fin de semana “La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana” y pocos usuarios se han encontrado abstraídos de esta miniserie. La sensación principal con la que se toparon los espectadores corre alrededor de entender si es todo una parodia o bien, una mala serie de suspenso.

Con Kristen Bell como protagonista, “La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana” tiene una historia disparadora que conmueve a la audiencia. Anna (Bell) es una mujer que pasa sus días tomando vino, medicación y contemplando el paso de los minutos mientras mira por la ventana.

La depresión llegó a su vida luego de la muerte de su pequeña hija. Esta enfermedad la llevó a momentos de profunda tristeza y todo terminó de colapsar en su vida tras su separación.

La vida de Anna cambia cuando a la casa de enfrente se muda una familia y ella es la testigo de un crimen que a nadie parece interesarle. La miniserie consta de ocho capítulos de media hora y ya está disponible en Netflix.

El staff protagónico es de gran nivel, con estrellas como Tom Riley, Shelley Hennig, Cameron Britton, Mary Hollan y Christina Anthony, entre otros. Clasificada como una comedia negra de suspenso, los espectadores llegan a dudar si en realidad, todo lo que ocurre es parte de la imaginación de Anna o una estrategia para hacerla pasar por alcohólica ante el barrio.

El nombre de la miniserie no deja de ser una sátira en sí a todas las películas y series que han visto la luz en los últimos años. La actuación de Kristen Bell deja la vara muy alta para una producción que podría ser la más amada u odiada entre el público.

Lo que no hay dudas es que, quien la mira y capta desde el principio la ironía con que se plantean los conflictos, no podrá despegarse de la pantalla. Por el momento, la plataforma de streaming no ha confirmado una segunda temporada pero el final deja la puerta abierta.