La niñera de los Fort: “Están todos equivocados”

Familiares y allegados de Gustavo Martínez despidieron sus restos el sábado en La Chacarita, y allí estuvieron Felipe y Martita, que desconsolados dieron el último adiós a quien fuera su tutor y se quitó la vida al saltar al vacío.

Sin embargo, a pesar de que Martínez ya descansa en paz, la interna de los Fort sigue recrudeciendo, dando nuevos indicios de conflicto cada día. El sábado, una nueva voz aportó más causas de discordia: Marisa, la niñera de los chicos, contó que intenta “a estar bien por los chicos”, y lanzó que “la verdad que es muy duro para todos, fue una muerte violenta, y el tema y el problema, ¿sabés cuál es? El castigo a los chicos”.

Eso no fue todo: tras un breve silencio, la ex jugadora de hockey dijo que “están todos equivocados”. ¿Quiénes son todos, a quiénes se refería?

No hubo demasiado tiempo para el análisis ya que después del “palito” de Marisa (¿a los medios? ¿al propio clan?) Luis Ventura mostró en “Secretos Verdaderos” imágenes inéditas de Ricardo Fort, donde se lo puede ver totalmente fuera de sí, hablando de cómo le robaban. “Se robaron la plata de los campos”, se lo escucha decir en un momento de la filmación en diálogo con su madre Marta Fort.

“Me estás enfermando. Me estás enfermando por ese hijo de put...”, lanza el empresario, mientras habla por teléfono y las imágenes eran tomadas por las cámaras del programa que tenía en las medianoches de América en 2009. “¿Por qué no le preguntás todo lo que se robaron ellos? Que se robaron millones de dólares en ganado, en campo, en todo”, exclama, a los gritos, y tira que “la solución es que firmes el cheque de quinientos mil pesos para pagar la tarjeta y cuando vuelva, hablamos”. Luego le dice a Marta que “tenés que mandarlo ahora, porque sino me quedo sin plata el fin de semana”. Al parecer, la deuda de Marta ahogaba a Ricardo...

EL VIL METAL

La interna económica de los Fort comienza a ser un factor clave en esta historia, ya que una de las hipótesis más fuertes es que Martínez tomó la decisión de quitarse la vida angustiado porque en pocos días los chicos cumplían 18 y él dejaba de tener relevancia en sus vidas.

El abogado de la familia César Carozza dijo que el tutor y personal trainer tenía miedo de quedar en la calle luego de que Martita y Felipe fueran mayores de edad, aunque afirmó que ese no sería el caso.

Sin embargo, allegados a Martínez que sostienen que la familia lo abandonó en un momento de depresión y enfermedad (habría estado atravesando las primeras etapas de un Alzheimer) deslizaron que el hecho de que Carozza se convirtiera en el tutor de los chicos tras la muerte de Martínez implicaba un interés administrativo y económico antes de que una preocupación por el bienestar de los jóvenes, y también significaba que Eduardo, hermano de Ricardo, gana influencia en el manejo de su futuro.

La verdad, como siempre, está oscurecida por un montón de versiones, pero lo que está claro es que, con este nuevo desenlace, la serie que se produce sobre la vida de Fort será un verdadero campo de batalla para los familiares del chocolatero, que buscarán establecer su verdad por sobre la de los demás y, de paso, esconder los trapos sucios.

Así parece que esta historia de dinero y tragedias continuará...