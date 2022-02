Ex mens sana en la mira de Barracas Central que busca director técnico

Uno de los técnicos entrevistados por Barracas Central para hacerse cargo de la conducción técnica del plantel es el ex jugador y entrenador de Gimnasia Facundo Sava.

El equipo recientemente ascendido a primera división se quedó sin DT, cumplidas solamente tres fechas del torneo, debido al alejamiento de Rodolfo De Paoli.

Por ahora "Sergio Ramos, DT de Reserva, se hará cargo interinamente del equipo, y tendrá como ayudante de campo a Salvador Daniele​. Ambos estarán en el banco el próximo sábado frente a Colón, en el estadio de Patronato", anunció Barracas en sus redes sociales.

A las conversaciones con Facundo Sava, ahora se sumaron los nombres de Favio Orsi y Sergio Gómez, la dupla que tuvo como último club a Ferro, como posibles sucesores de De Paoli.

A todo esto, De Paoli señaló sobre su decisión que "Hoy, más allá de que muchos crean que no se dan los resultados, es una decisión que ya tenía tomada hace diez días, es un tema muy personal", explicó De Paoli al renunciar tras la caída con Tigre. Y agregó: "Realmente, el equipo, con las tres derrotas consecutivas, necesita una inyección anímica que hoy lamentablemente yo no se la puedo dar. Así que le deseo lo mejor a este plantel, a este club, agradecido eternamente. Es un hasta luego, no es un hasta siempre".