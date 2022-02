Escaso y caro: conseguir gomas y repuestos, una odisea

Mantener en buenas condiciones el vehículo no deja de ser una tarea costosa, desde todo punto de vista. Como sucede desde hace meses, es difícil conseguir neumáticos, hay faltantes de algunos repuestos de automotor y los precios, al seguir el ritmo de la inflación, suben sin parar.

Según se sostiene en las gomerías de la Ciudad, se acentuó en las últimas semanas la escasez de cubiertas, ya sea las destinadas a vehículos pequeños a medianos como para los de mayor tamaño, las camionetas, los camiones y los tractores de uso rural. Y esto se advierte tanto en los modelos de media como de alta gama.

En ese sector comercial explican que las faltas de stock se deben a múltiples factores, pero en líneas generales se apunta a trabas para las importaciones, los costos elevados, las demoras en el ingreso al puerto y el hecho de que una buena parte de la producción es derivada a la exportación.

“Se juntan muchos factores. La mayoría de la mercadería no es nacional. Las fábricas tienen producción nacional e importan para tener stock. Pero como no dejan entrar la mercadería importada, nos quedamos todos sin stock”, señala Andrés Sánchez, dueño de una gomería con más de cuatro décadas de trayectoria en el rubro, situada en ruta 36 entre 45 y 46.

Gómez entiende que por la diferencia del cambio “a las compañías les conviene exportar y no venderme a mi que me cobra en pesos. La venden a EE. UU y cobran en dólares”. Al mismo tiempo, en relación ala escasez de neumáticos, el comerciante de Lisandro Olmos precisa: “por lo que hablamos con vendedores y fabricantes, en el caso de Bridgestone, antes significaba el 50 por ciento de la red de la empresa, con 30 por ciento de repuesto original y 20 por ciento de exportación. Pero ahora es al revés, 60 por ciento exportación, 30 por ciento a la red y el resto las concesionarias. Entonces estamos complicados”.

La falta de stock repercute también en el campo. Cuesta conseguir cubiertas para cosechadora

En cuanto a su negocio, Gómez señala que “yo trabajo con camiones, importo de Brasil, entonces de todo lo que necesitás tenés que pedir tres veces para que te manden el diez por ciento”. Además, dice, “comprar afuera es comprar mal, porque son otros plazos, otros precios. Y los que tienen la mercadería se abusan porque cobran más caro”.

El impacto, por supuesto, es negativo: “nosotros teníamos una red de reventa desde hace más de 10 años con gomerías más chicas, que no tienen bandera y nosotros le vendemos. Pero ya no lo podemos hacer, si no vacío el negocio, me quedo sin mercadería en mi negocio”, se lamenta.

Pero el problema de la escasez de neumáticos no se limita a la vida urbana. También repercute en otros sectores, como por ejemplo aquellos que se dedican alas actividades rurales. Por la ubicación del local, el comercio de Gomez tiene una amplia demanda de chacareros y agricultores. “A veces faltan cubiertas para cosechadoras”, dice.

REPUESTOS POR LAS NUBES

Embragues, cristales, rulemanes. Conseguir esos repuestos se hace cuesta arriba, según reiteran en el sector. “Es muy difícil tener stock -afirma Walter Franceschini, dueño de una casa de venta de sistemas de suspensión, frenos y tren delantero con sede en 44 entre 21 y 22-. Porque la mercadería entra, sale, no se consigue, vuelve a entrar, nos desabastecemos, y así trabajamos con muy poca seguridad”.

Además, los aumentos de precios se mantienen en una escalada imparable. “Todos los meses aumentan los repuestos, algunos más otros menos, pero siempre más o menos en torno de la inflación”, añade Franceschini.