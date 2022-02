Novedades on demand: alpinismo, improvisación, sexo, acción y comedia

“TORN”

En 1999, Alex Lowe, un famoso alpinista, se perdió con el camarógrafo y alpinista David Bridges en una avalancha en el Tíbet. De alguna manera, el compañero de alpinismo de Lowe, Conrad Anker, sobrevivió y se casó con la viuda de Lowe y crió a sus hijos.

El documental “Torn”, el debut cinematográfico de uno de esos hijos, Max Lowe, explora la tragedia y sus repercusiones.

Estará disponible a partir de hoy para los suscriptores del servicio Disney +.

“REACHER”

Amazon Prime Video acaba de estrenar “Reacher”, la historia de un policía militar retirado que apenas regresa a la sociedad. Viaja por Estados Unidos sin celular y solo lo esencial. Cuando llega a un pequeño pueblo, lo arrestan por un asesinato que no cometió. Mientras intenta limpiar su nombre, se encontrará con una conspiración mortal que requerirá de su mente y puños para resolverla. Esta nueva serie original se basa en los libros del escritor británico Lee Child.

“MURDERVILLE”

Esta es la historia del curtido inspector Terry Seattle (Will Arnett), de la Unidad de Homicidios. Para Terry, cada día brinda un nuevo caso de asesinato y a un invitado famoso como compañero. Pero, he aquí el quid de la cuestión: el invitado no conoce el guion y no tiene ni idea de lo que le va a ocurrir. La estrella invitada y Terry Seattle deberán improvisar juntos la investigación del caso, pero la estrella será la única que identifique al asesino.

Annie Murphy, Conan O’Brien, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch y Sharon Stone son los detectives despistados, mientras que Haneefah Wood, Lilan Bowden y Philip Smithey también forman parte del elenco.

Esta comedia de seis episodios está basada en “Murder in Successville”, la serie de Tiger Aspect Productions y Shiny Button Productions para la BBC3 premiada con el BAFTA. Ya está disponible en Netflix.

“THE GOOD KARMA HOSPITAL: TEMPORADA 3”

Acorn TV sumó a su catálogo la tercera temporada completa de “The Good Karma hospital”. La expatriada británica Dra. Ruby Walker ha dejado el Good Karma Hospital para ejercer como médica en una zona rural de la India. Cuando una crisis la obliga a regresar, debe hacer las paces con su intimidante jefa y enfrentarse a su apuesto pero desconfiado colega.

“POWER BOOK IV: FORCE”

Starzplay estrena el domingo “Power Book IV: Force”, otra serie derivada de la franquicia “Power Book”, ahora centrada en el personaje favorito de los fans, Tommy Egan. Cuando deja Nueva York después de perder a Ghost, LaKeisha y la única ciudad que ha conocido, hace un rápido desvío para cerrar una vieja herida. Lo que se suponía que iba a ser una parada rápida se convierte en un laberinto.

“SEXO, PUDOR Y LÁGRIMAS 2”

La segunda parte del filme “Sexo, pudor y lágrimas”, que se acaba de sumar a la propuesta de HBO Max, es una propuesta llena de “visión femenina” como un resultado “natural” de los tiempos actuales, según destacó su director Alonso Iñiguez.

“Es una película contada por mujeres y por unas mujeres que además son tan increíbles, fuertes, inteligentes, profundas y son mujeres de su época”, manifestó Iñiguez de intérpretes como Mónica Dionne, Susana Zabaleta, Cecilia Suárez, Naian González Norvind, Ximena Romo y Victoria Volkova.

La segunda parte del éxito cinematográfico de 1999 reunió a todo el elenco de la historia original, encabezado por Zavaleta, Suárez, Dionne, Jorge Salinas y Víctor Hugo Martin, para dar continuidad a la vida de los seis amigos que vivieron desencuentros amorosos y separaciones dramáticas. Ahora, son sus hijos quienes redescubren la sexualidad, la familia, el amor y el mundo, desde una mirada más actual.

“PHAT TUESDAYS: THE ERA OF HIP HOP COMEDY”

Esta docuserie, que llega hoy a Amazon, presenta a algunos de los comediantes y personalidades más famosos de la comunidad negra de Estados Unidos como Regina King, Snoop Dogg, Dave Chappelle, Craig Robinson, Tichina Arnold y más. Cuenta la historia de “Phat Tuesdays”: un show de comedia hecho solo por comediantes negros que cambió la historia y tuvo gran influencia en la representación de la comunidad.

“AND JUST LIKE THAT: EL DOCUMENTAL”

HBO Max presenta, junto con el capítulo final de “And Just Like That”, un documental sobre cómo fue volver a la historia de “Sex and the City” después de 20 años.

A fines de los 90, “Sex and the City” arrasó en la televisión con su honesta e hilarante perspectiva del amor, las relaciones y el sexo, ganando miles de fans alrededor del mundo.

Más de dos décadas después, este exclusivo documental, ya disponible en la plataforma, ofrece una mirada única detrás de escena sobre el rodaje de la serie como un homenaje que celebra el regreso de Carrie, Charlotte y Miranda mientras siguen navegando por su amistad y su vida en la ciudad de Nueva York.

El documental cuenta con las entrevistas de nuevos miembros del reparto y las icónicas Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis, además del equipo de guionistas, diseñadores de vestuario y productores.