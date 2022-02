“Cásate conmigo”: ¿El regreso de la comedia romántica?

Nada tan vaticinado en el cine como su muerte. Y su posterior resurrección ante algún fenómeno momentáneo. Y sin embargo, allí está el cine, viviendo, sobreviviendo, navegando una marea tumultuosa. Lo mismo podría decirse de la comedia romántica: tantas veces asesinada, tantas veces resucitada, sigue, persiste, como demuestra la lluvia de propuestas que aparecerán en pantalla ante el advenimiento de un nuevo 14 de febrero, Día de los Enamorados: el jueves se estrenará en las salas locales “Cásate conmigo”, gan apuesta del género que cuenta con Jennifer López, Owen Wilson y ¡Maluma! como protagonistas, y un día después Amazon Prime Video, Netflix y el resto de las plataformas pondrán en pantalla sus propuestas para pasar el finde previo a San Valentín bien acaramelados.

Es cierto, sin embargo, que la comedia romántica ya no es lo que era, en más de un sentido: durante los años 90 estuvo en el centro de la industria cinematográfica, con películas como “La boda de mi mejor amigo”, “Mientras dormías”, “Cuatro bodas y un funeral”, “Notting Hill”, “Sintonía de amor”, “Jerry Maguire”, “Mi gran boda griega” llenando cines y marcando una era.

Pero una década más tarde, la industria estadounidense dio un vuelco: el DVD y la piratería causaron una crisis en la taquilla tal que los grandes estudios decidieron apostar a menos películas pero más espectaculares, que solo pudieran apreciarse en pantalla grande. Películas de batallas y efectos especiales. Así comenzó el reinado de las franquicias, que reemplazó al viejo “star system”: ahora las estrellas que venden boletos no son Julia Roberts o Tom Hanks, sino los Avengers o “Star Wars”. El cine pequeño y mediano quedó así reducido a esfuerzos más independientes y, a menudo, orientados al mercado festivalero que, claro, mira con algo de desdén a la comedia romántica…

¿Hace cuánto que no se estrena en salas una comedia romántica como “Cásate conmigo”?

Algunos analistas señalaban en los albores del nuevo siglo que la rom-com en realidad caía por su propio peso: lo fundamental en el género es que el amor encuentre obstáculos para superar, es decir, que trascendiera género, clase social, religión, edad, pero en el mundo moderno occidental esos obstáculos asomaban cada vez menos relevantes; en paralelo, el género encasillaba a hombres y mujeres en ciertos roles que la clase media consumidora de cine creía ya superados, y por lo tanto la poca comedia romántica de principios del 2000 asoma como vetusta, y resonó pobremente con las audiencias.

Pero nada se pierde, todo se transforma: Netflix descubrió que el público estaba en realidad deseoso de ver las desventuras de dos amantes que al final se reconcilian. Quizás no pagaran una entrada de cine para hacerlo, pero sin dudas, un domingo brumoso cualquiera, eligieran la fantasía liviana y reconfortante de una comedia romántica antes que la última de Asghar Farhadi. El efecto narcótico del cine: el género, pequeño en escala, barato de producir, se convirtió en un habitual “loop” de aquellos desencantados con la vida (o sea, casi todos), una especie de “comfort food”, de comida para sentirse mejor. Netflix, proveedor de “comida rápida”, no dudó en llenar su cartelera de rom-coms, desde “La cabina de besos”, “A todos los hombres de los que me enamoré” a “Amor, boda, azar” y “Set it up”.

REGRESO A LA GRAN PANTALLA

Así, la comedia romántica revivía en la pantalla chica. Pero, ¿hace cuánto que no se estrena en salas una comedia romántica con la banca de un gran estudio detrás como ocurrirá ahora con “Cásate conmigo”, distribuida por Universal? En Estados Unidos, hace no tanto: “Crazy Rich Asians” sorprendió en las boleterías de Estados Unidos, en gran parte gracias al empuje del público asiático-estadounidense, pero en Argentina pasó desapercibida.

“Cásate conmigo” tiene algo de la receta de “Crazy Rich Asians”: la historia de un hombre común (Owen Wilson) que se enamora de una cantante exitosísima (J-Lo), a su vez en una relación complicada con otra estrella del pop (Maluma) es una apuesta romántica orientada al público latino, que ha mostrado su fuerza taquillera en los últimos años empujando éxitos como “Coco” o “Encanto”. También, claro, huele a una especie de “Notting Hill” con actores latinos, aunque eso no es tanto culpa de “Cásate conmigo” como de un momento del cine donde toda película parece necesitar apoyarse en una producción previa (esta retromanía, ¿qué significa? Si el cine puede imaginar horizontes deseables, ¿qué significa que esos horizontes estén solo en el pasado?).

Por supuesto, llevar a “Notting Hill” al siglo XXI implica algunos cambios, de ritmo, de valores, y son esos cambios los que viene ensayando la nueva comedia romántica, la que revivió en la pantalla chica, en los últimos años. Si la comedia romántica clásica no resonaba con las nuevas audiencias, sí lo han hecho comedias románticas independientes y modernas como “The Spectacular Now”, “Una segunda oportunidad”, “De amor y otras adicciones”, “Loco, estúpido amor”, “Drinking Buddies”, “Her” o “The Half of It”, o series como “Master of None” o “Lovesick”, que retoman los viejos caminos del género para subvertirlos o resignificarlos: el amor es mucho más sucio y triste, más complicado, menos inocente, a menudo fallido, el deseo también es más fluido, y más diversa la representación.

Maluma, la tercera rueda de “Cásate conmigo” / AP