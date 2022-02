La ANSeS pidió a la Justicia que desestime recurso contra la doble jubilación de Cristina Kirchner

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) presentó ante la Justicia una solicitud de rechazo a un recurso extraordinario formulado en noviembre pasado por la diputada nacional Graciela Ocaña (Juntos-CABA) por la quita de la doble pensión vitalicia de privilegio que percibe Cristina Kirchner.

La diputada Ocaña acusó que la ex presidenta está haciendo uso de recursos públicos y en ese marco la parte demandante, es decir Cristina Kirchner, y la parte demanda que es el Estado buscan dar por terminado el asunto en el intento de evitar que el caso llegue a la Corte Suprema.

La defensa de la vicepresidenta de la Nación, Facundo Fernández Pastor, pidió que no se habilite un nuevo paso en el trámite judicial, aunque los jueces dieron por no presentado ese escrito, por no ajustarse -según se argumentó- a las directivas que rigen para hacer ese trámite.

La decisión de la ANSeS de concurrir a la Justicia por la situación de Cristina Kirchner generó sorpresa debido a que el organismo habitualmente apeló los fallos a favor de los jubilados retrasando la situación de miles de beneficiarios.

El pedido de un recurso extraordinario por parte de Ocaña se llevó a cabo después de que en septiembre pasado los jueces de la sala 3 de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazaran la apelación de la ANSeS a la sentencia del juez Ezequiel Pérez Nami que en diciembre de 2020 favoreció a la actual vicepresidenta.

Ante ello el organismo que conduce Fernanda Raverta evitó los cuestionamientos a la medida judicial que se había presentado con antelación. Además, con el juicio en trámite, la ANSeS ya le había empezado a pagar a la vice del Ejecutivo su doble jubilación de privilegio.

En ese sentido, con la presentación la diputada busca que se declare la nulidad de ese desestimiento a la apelación. Anteriormente un grupo de terceros interesado en la causa, integrado por Graciela Ocaña y otros diputados de Juntos, había realizado una presentación en el mismo sentido que fue rechazada. Aunque en ese momento todavía no se había formalizado el desestimiento de ANSeS. Por ese motivo, Ocaña volvió a insistir en el avance de la apelación antes manifiesta por el organismo.