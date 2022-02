En el oficialismo buscan acercar posturas por el acuerdo con el FMI

Tras el portazo de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque oficialista en Diputados en rechazo al acuerdo con el FMI, el Gobierno inició las conversaciones preliminares con referentes parlamentarios del Frente de Todos para asegurarse la votación de un proyecto que contempla el entendimiento pero que recién sería debatido después de la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso. En Casa Rosada confían que, pese a la controversia que despertó la renuncia del hijo de Cristina Kirchner, “están los votos” para aprobar la iniciativa antes del mega vencimiento de casi U$S 2 mil millones del 22 de marzo próximo.

Hace unos días el representante argentino ante del Fondo, Sergio Chodos, se reunió con el jefe de la bancada oficialista del Senado, el formoseño José Mayans, para darle algunos detalles del proyecto y tantear cuál era el ánimo del bloque. Es que el silencio de Cristina Kirchner, titular de la cámara alta, podría condicionar los eventuales apoyos al proyecto.

Chodos viene de trabajar codo a codo junto al ministro Martín Guzmán (Economía) el principio de acuerdo por la deuda de U$S 44 mil millones que Argentina mantiene con el organismo de crédito multilateral.

El pasado lunes Alberto Fernández, en una desprolija rueda de prensa brindada por Zoom desde su periplo por Barbados, dio a entender que la Vicepresidenta acompañaría el entendimiento. Pero hasta ahora a la ex presidenta no se le escuchó emitir palabra sobre el tema.

En este marco en el oficialismo podrían decidir que el mentado proyecto ingrese por la Cámara alta para que, en caso de obtener la media sanción, tenga un paso no tan conflictivo por Diputados. La titular del Senado no votaría salvo en caso de desempate, por lo que hasta eventualmente podría ausentarse de la sesión para no quedar emparentada al tratamiento de un proyecto que el kirchnerismo duro asimila a un plan de ajuste por las metas de reducción de déficit fiscal y de emisión monetaria que contempla, por caso.

haciendo cálculos

En la Cámara baja son 118 legisladores los que integran el bloque del FdT y en el Gobierno consideran que al menos las dos terceras partes votarían a favor de la iniciativa. Máximo Kirchner, se especula, podría abstenerse al igual que otros legisladores de La Cámpora.

En la agrupación ultra kirchnerista hoy no dan pistas sobre lo que harán pero no son pocos los que aseguran que el renunciante jefe de bloque oficialista no perdería la ocasión del debate “para fijar su postura” sobre las negociaciones con el Fondo. Otros diputados referenciados en la organización incluso podrían votar en forma positiva. Pero hoy, se asegura, no hay una “bajada de línea” al respecto.

Es que ayer el flamante titular del bloque oficialista en Diputados, el santafesino Germán Martínez, recibió al secretario de Asuntos Parlamentarios de Jefatura de Gabinete, Fernando “Chino” Navarro.

Este funcionario, referente del Movimiento Evita y con despacho en el primer piso en Casa Rosada, declaró poco antes a una radio porteña que el oficialismo no tendría problemas para aprobar el acuerdo con el FMI en el Congreso: “Tenemos los votos”, enfatizó.

Por la tarde, y luego del encuentro en el Palacio legislativo, el “Chino” Navarro contó a este diario que “lo fui a ver a Martínez para ver cómo coordinar una tarea en forma armónica y positiva en Diputados en un año tan difícil. Por supuesto hablamos sobre el acuerdo con el Fondo pero no fue el único tema sino también hablamos sobre cómo coordinar la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo con un plan de trabajo”.

Lo cierto es que Martínez se encuentra trabajando junto al titular de la Cámara baja, Sergio Massa, para definir la integración de las distintas comisiones. Con un temario extenso presentado por el Ejecutivo semanas atrás para debatir en sesiones extraordinarias, hoy son pocos los integrantes del oficialismo que se ilusionan con una febril actividad parlamentaria durante febrero.

