Secuelas de otro ataque armado en Los Hornos, con un herido y detenidos

“Está complicado mal. Es la zona de la línea 214, donde tirotearon a un chofer el año pasado”, reflejó un vecino de Los Hornos al ser consultado por el intento de asalto a un joven de 34 años en 60 y 146, al que además hirieron de bala en una pierna. Los autores del hecho, uno de ellos menor de edad, fueron capturados en Tolosa, tras una persecución que tuvo más plomo y pólvora.

Como publicó este medio en su edición anterior, el episodio delictivo tuvo lugar el jueves, en la puerta de la ferretería “El Guille”, cuando el damnificado estaba por ingresar. Dos motochorros, uno de ellos a bordo de una Rowser negra, lo interceptaron. Querían su Honda XR y se lo hicieron saber entre amenazas verbales y la punta del caño de una 9 mm.

La discusión fue breve. Como el joven se negó a entregar el rodado, uno de los delincuentes accionó el gatillo, hiriéndolo en la pierna derecha, a la altura del gemelo.

Luego, sin más, huyeron a toda velocidad, aunque caerían horas después en 25 y 525. Al herido lo trasladaron al hospital Gutiérrez, donde fue asistido. Su vida no corre peligro, se informó.

En tanto, el incidente referido que tuvo a un colectivero como protagonista involuntario, ocurrió la madrugada del 23 de abril pasado, en 60 y 147. Allí asaltaron a un chofer de colectivos de la línea 214 cuando estaba por regresar a su casa. Y, como el conductor se resistió, no dudaron en dispararle.

El proyectil impactó en la víctima, identificada como Pablo Sáenz (44), aunque por fortuna no resultó herido de gravedad. En el predio que pertenece a la empresa Unión Platense SRL todavía recuerdan el caso, que sucedió en el marco de una ola de robos en ese barrio.

“NO CAMBIÓ NADA”

“Acá las cosas son así: pasan, se pone vigilancia dos o tres días y después desaparece. No cambió nada”, manifestó Daniel Arrippe, uno de los referentes vecinales. En esa línea, explicó que “ Los recursos de la comisaría son los mismos, con pocos efectivos, cuatro vehículos. La camioneta que tienen estacionada frente a la seccional no sirve ni para hacer mandados; y después hay otro móvil que es para llevar y traer papeles, no está en condiciones de hacer recorridas. Lo usan cuando llega algún llamado de urgencia que sea cerca y si el Comando de Patrulla está lejos”.

Y destacó que “el comisario hace lo que puede con lo que tiene. El problema viene de más arriba, Pablo Fernández, que era el enlace que teníamos con el Ministerio de Seguridad desapareció, ya ni responde los mensajes.”.

Asimismo, reveló que “no se ha hecho más nada. Hoy estamos peor, porque ni siquiera tenemos lo que en su momento habían puesto, en marzo o abril del año pasado, las motos que daban vueltas, los caminantes sobre la 137. Todo eso desapareció”.

Y agregó: “Uno se va acostumbrando, lamentablemente. Ya no se hacen marchas, tampoco reuniones con las autoridades, pero los robos siguen existiendo. Sería muy importante que los vecinos nos unamos de nuevo para reclamar por la situación”.

“Por suerte, teníamos muchos robos pero muy pocos violentos como el de ayer (por el jueves). Sobre todo de motochorros que se suben a la vereda y te manotean la cartera o el bolso”, expresó.

Por otro lado, Arrippe señaló que “hay problemas estructurales en Los Hornos que también fomentan la inseguridad. El estado de las calles en algunos sectores, por ejemplo, donde entran los ladrones pero no la Policía; la falta de luminarias”.