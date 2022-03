Jóvenes platenses denuncian abusos desde las redes

Las redes sociales se han convertido en poderosísimas herramientas para masificar información. Como es sabido, un dato compartido en un lugar puede dar la vuelta al mundo en cuestión de horas, generando así todo tipo de reacciones.

Es por ello que usuarios de plataformas como Twitter, Facebook e Instagram, han generado nuevas dinámicas con respecto a las propuestas con las que se fundaron estos espacios.

Entre ellas se encuentra la denuncia de situaciones adversas. Robos, abusos y violaciones pueden incluso aparecer primero en las redes sociales antes que en las mesas de entrada de los juzgados.

En este marco, en las últimas horas han cobrado una fuerte notoriedad en el mundo virtual unas denuncias por abuso sexual realizadas por dos jóvenes de la Región.

Con el objetivo de que “la Justicia actúe”, una joven dio a conocer a través de sus redes las vejaciones a las que habría sido sometida por su primo en diciembre de 2020.

Detalló que el lamentable episodio ocurrió durante una reunión con amigas y amigos, entre los que se encontraba el implicado. En la denuncia pública indicó que el ataque fue lanzado cuando ella decidió irse a dormir. “El se acercó hacia mi cuando estaba en la cama, se me tiró y quedé en shock”, expresó la damnificada que el 31 de diciembre del 2020 decidió ir a la Justicia a hacer la denuncia.

“La Justicia es lenta. La situación pesa, genera angustia, ansiedad y desesperación”, expuso en su cuenta de Twitter.

La semana pasada se conoció la denuncia pública que hizo una joven de Villa Elisa que reveló que fue abusada sexualmente por un hombre oriundo de dicha comuna, que habría consumado otros dos ataques sexuales más.

“Nunca pensé tener que ser yo la que esté escribiendo esto, me late tan fuerte el corazón y me sudan las manos, tengo miedo”, comenzó diciendo la chica de 20 años al tiempo que confesó que no quiere vivir con el peso de ocultar su experiencia.

La joven, que ya se presentó en la DDI La Plata para radicar la denuncia, sostuvo que a partir de la difusión de su testimonio otras dos jóvenes se comunicaron con ella asegurando que habían padecido la misma situación con el mismo sujeto.

Según contó la chica, todo sucedió el 11 de octubre del 2020, cuando quien creía que era su amigo “abusó de mí, se aprovechó de mi debilidad y de que estaba borracha, inconsciente”.