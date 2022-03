Fueron a buscar a dos motochorros y detuvieron a 3 personas con marihuana

A principios de marzo, dos ladrones armados atacaron a los trabajadores de una obra en construcción en un incidente que, por fortuna, no tuvo heridos. Es que los asaltantes efectuaron varios disparos al aire que no dieron en ningún obrero. Tras ese hecho, la Policía los identificó y realizó un allanamiento para detenerlos. No los encontraron, pero sí a tres personas con 7 plantas de marihuana.