Neymar rompió el silencio y habló por primera vez de la eliminación

Luego de varios días de silencio absoluto, Neymar habló en público sobre la "ruidosa" eliminación del París Saint-Germaine de la Champios League a manos del Real Madrid.

Desde el día de la caída en el Santiago Bernabéu hubo todo tipo de repercusiones, incluidos silbidos y abucheos para el brasileño durante un partido de la PSG. El brasileño apenas había realizado algunos posteos en las redes sociales junto a su hijo y había evitado referirse al asunto, pero en la presentación de sus nuevos botines, fue consultado al respecto.

"Han sido días complicados, semanas complicadas para nosotros. No queríamos perder. No estamos ahí para eso, no lo programamos. Nadie fue blando para eso, todo lo contrario. Nos dedicamos, nos comprometimos, nos capacitamos para buscar eso", señaló Neymar.

Además, aprovechó para recordar sus inconvenientes físicos: "Regresé de una lesión dando mi vida para estar en ese momento. Por mucho que fuera a perder, pero al menos sería con el equipo dando la cara a la bofetada".

El último fin de semana, el equipo de Mauricio Pochettino disputó su duelo ante el Bordeaux por la Ligue 1 en el Parque de los Príncipes y el público parisino se hizo escuchar desde las gradas. Hubo silbidos y abucheos ensordecedores principalmente para Messi, Neymar y para el entrenador, es por eso que el brasileño reconoció que estos días fueron "complicados".