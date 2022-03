Se abre la segunda semana del juicio por el asesinato de Dalmasso

El juicio por jurados que se inició el pasado 14 de marzo en Río Cuarto, 15 años después del asesinato de Nora Dalmasso y que tiene al viudo Marcelo Macarrón como presunto instigador, ingresa hoy en su segunda semana.

Quienes asisten al proceso cuentan hasta el momento con el material que dejó la indagatoria al imputado y los testimonios de un vecino, del cuñado de la víctima y de los policías que asistieron a la escena del crimen.

Pero sin duda, el momento más álgido del juicio se vivió con la fuerte acusación que realizaron los hijos víctimas contra Miguel Rohrer, un empresario amigo de la familia, al que señalaron de ser el verdadero responsable del femicidio.

La semana también quedó marcada por la expulsión de un miembro suplente del jurado al que se lo descubrió en una irregularidad.

Concretamente la defensa y la fiscalía denunciaron que un jurado entregó un papel a Facundo Macarrón luego de que concluyera con su declaración.

Luis Moressi (35), el sospechado, previo a la audiencia del pasado jueves, fue indagado por ambas partes y admitió que en la sala de audiencia le entregó al hijo del acusado una nota por pedido de una persona que conoce a Facundo.

Tras ser expulsado como jurado suplente, Moressi habló con los medios y explicó que un familiar (suyo) le había pedido que entregara la nota que decía “fuerza y fe”.

“SOY INOCENTE”

Entre el martes y miércoles declararon el acusado y sus dos hijos y los tres se quebraron al momento de hablar frente al tribunal y el jurado popular, al recordar cómo era su vida familiar antes y luego del crimen.

Macarrón se sentó frente al tribunal técnico y al jurado popular y dijo de manera contundente: “Niego totalmente la imputación. Es descabellado pensar que yo sea un asesino, que contraté un asesino. Soy inocente”.

“Son muchos años de calvario que me han destruido. Son 15 años. Estoy con crisis depresiva y estado de shock. Varias veces pensé en suicidarme y no lo hice por mis hijos”, sostuvo entre sollozos entrecortados y pidió suspender su exposición porque no se sentía bien.

Al día siguiente, su hija Valentina se pronunció en la misma línea. “Éramos muy unidos y esto nos destruyó. Mi papá es una excelente persona. Mis padres estaban bien. Nunca hubo intenciones de separarse, nunca hubo violencia, todo lo que dijeron fue creado por los medios”, manifestó, al negar que haya habido problemas matrimoniales y económicos como lo plantea como móvil del crimen la pieza acusatoria del fiscal Luis Pizarro.

FUERTE ACUSACIÓN

El pasado miércoles Facundo Macarrón (34), hijo del sospechoso, mientras declaraba como testigo sacudió la sala de audiencia al apuntar al empresario Miguel Rohrer, alias “El Francés”, como “sospechoso” del crimen de su madre el 26 de noviembre de 2006 en el country Villa Golf, de Río Cuarto.

“Miguel Rohrer habría tenido una relación con mi madre”, relató con firmeza el joven de 33 años.

También dijo que el empresario “presentó pruebas demasiado precisas y muy bien armadas” que lo situaban en Buenos Aires al momento del crimen, pero que hay personas amigas de la familia que “lo vieron en Río Cuarto”.

Luego, Facundo, quien actualmente es abogado y trabaja en la Cancillería Argentina, afirmó que probablemente Rohrer también haya “alterado” la prueba de ADN para quedar desvinculado.

“Con esas pruebas, Rohrer es quien tendría que estar hoy en el banquillo de los acusados”, expuso.