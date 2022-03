A. Fernández: "Valoro a Máximo y a Cristina pero no existe la presidencia colegiada, el Presidente soy yo"

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "la unidad es absolutamente necesaria" dentro del Frente de Todos, en medio de las fracturas internas y, sobre todo, la relación que mantiene con su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. En ese sentido llamó a todos sus integrantes a "estar unidos para que no vuelvan a gobernar los que ya lo hicieron y bajaron el ingreso 20 puntos en cuatro años".

"No esperen un solo gesto mío en contra de la unidad. No podemos darnos el lujo de desunirnos ya sea por narcisismo o egoísmo", aseveró el mandatario en una entrevista que brindó esta mañana a El Destape Radio, aunque más adelante agregó: "Valoro a Máximo y a Cristina pero no existe la presidencia colegiada. El Presidente soy yo y el que tiene que tomar las decisiones soy yo".

Además el Presidente sostuvo que "solo van encontrar voluntad de seguir trabajando juntos" dentro del FdT y expresó que eso se va "a ir logrando poco a poco". "Hice un enorme esfuerzo para unir partes, lo hice sin la idea de ser candidato. Lo hice por convicción", dijo y agregó que dentro de la coalición oficialista "no se puede (seguir) sin nadie; aquí nadie sobra, nadie está de más". "Hay que convivir con estas diferencias", apuntó y llamó a "sacarle dramatismo" a esas diferencias dentro de la coalición oficialista ya que "no son diferencias terminales".

Precios e inflación

Respecto a la inflación Fernández manifestó que "algunos especulan y suben los precios por las dudas", al tiempo que señaló: "Tenemos que ir detrás de los especuladores. Esto es una batalla que tenemos que dar entre todos. Me cuestionan los modos porque no lo digo a los gritos, pero hago lo que hay que hacer".

En ese marco aclaró que va a "poner todo" su "esfuerzo para poner orden en los precios en la Argentina en un momento donde está todo desordenado" producto de la guerra en Ucrania, y advirtió que "si el diálogo no funciona", no le "va a temblar el pulso" para tomar medidas. "Hay que sentarse y ver si podemos renovar en este momento excepcional como la guerra un acuerdo entre todos a través del diálogo. Si el diálogo no funciona, no me va a temblar el pulso. Tengo que defender el ingresos de los argentinos. No es una caza de brujas de nadie", aseveró. En tanto, dijo que trabaja "con los formadores de precios y estudia la cadena de valor" para contener la suba de los alimentos, ya que el tema "debe asumirse con toda responsabilidad y firmeza".