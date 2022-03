VIDEO. Feinmann presentó a su beba en el pase con Lanata: "Mirá cuando te traiga un novio como L-Gante"

Eduardo Feinmann estuvo acompañado hoy en "Alguien tiene que decirlo", el programa que conduce por Radio Mitre, nada menos que por su hija Esmeralda, la beba que nació hace apenas seis meses producto de la relación del periodista con Lucía Auat y que lo convirtió en papá por primera vez.

La visita transcurrió en forma distendida y hasta se sucedieron algunas bromas. Se escuchó decir de fondo y entre risas que Esmeralda "es muy linda para ser hija de Feinmann". Luego, la bebé volvió a cobrar protagonismo cuando se dio lugar al ya clásico pase de horario entre el conductor y su colega Jorge Lanata.

Las bromas siguieron también durante ese segmento cuando Jorge Lanata le dijo a Feinmann "mirá cuando te traiga un novio como L-Gante... y que L-Gante le fume un porro en la cara de él". Por su parte, la locutora bromeó: "Mirá cuando empiece a hablar en inclusivo".

Feinmann se tomó con humor los dichos de sus compañeros y tiró en broma: "No me empiecen a llenar la cabeza con esas cosas que me tiro del segundo piso".

Enseguida, Lanata acotó: "Es así, Eduardo, yo te lo digo. Va a ser kirchnerista, porque los hijos están en contra de los padres". "Va a ser zurdita, zurdita, sí. Dios mío, lo que me espera", comentó el papá de Esmeralda. En medio de las risas, intervino otra voz del programa que dijo: "Por eso disfruta ahora que cambiar los pañales es lo más leve que te va a pasar".

Enterados de las buenas mediciones de audiencia por la presencia de la beba, desde la mesa de Feinmann dijeron que "el minuto a minuto dice que tiene que volver Esmeralda ya". El conductor asintió y agregó que "si vuelve Esmeralda tienen que hacer un primer plano a los ojos...". En tanto que la conductora destacó que "tiene ojos azules, creemos que sale al padre".

Allí interrumpió Lanata e interrogó: "¿Vos tenés ojos azules, Feinmann?", mientras que la locutora tiró: “No, por eso creemos que sale al padre”. Por último, Lanata dijo "Qué linda que es, es muy bonita.