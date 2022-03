La Región sigue en alerta por los vientos, que ya provocaron daños

La Ciudad se mantenía en guardia al cierre de esta edición tras una jornada con diferentes caras en términos del cuadro climático: tras una madrugada con lluvias y fuertes vientos que llegaron a provocar algunos daños, por la tarde volvió el sol y a la noche, nuevamente, se renovó el alerta por fuertes vientos.

La inestabilidad se extendió más allá de la Región y golpeó con fuerza en una amplia zona del centro del país. Además, había “alerta” en el noreste. Mientras que en Bahía Blanca y las localidades aledañas el temporal derribó unos 400 árboles, anegó calles, generó cortes de luz y hubo que evacuar a un centenar de familias, según precisaron desde Defensa Civil local.

En Mar del Plata dejó sin luz a miles de usuarios y afectó el funcionamiento de semáforos, informaron fuentes municipales.

Además, se registraron daños en Cuyo y en Córdoba, donde un camionero murió electrocutado -ver aparte-.

En La Plata, sobre el final de la tarde de ayer, la Municipalidad informó que en función de las condiciones climáticas se mantiene el Nivel de Atención del Riesgo “Amarillo” hasta hoy inclusive. El pronóstico en esas horas indicó tiempo ventoso con ráfagas.

Según el informe de la Comuna, “seguimos bajo el Nivel de Atención del Riesgo ‘Amarillo’ por tiempo ventoso con ráfagas del sector oeste entre 50 y 60 km/h, ocasionalmente 60 a 70 km/h”.

Asimismo, se informó que la mayor intensidad de las ráfagas se desarrollarían en el final de la víspera y se anticipó que el nivel de alerta continuará “durante gran parte del viernes por posibles ráfagas de 40 a 50 km/h”.

Ante este pronóstico, continuará el plan de contingencia Municipal, con tareas de monitoreo y control permanente.

Por otro lado, persisten las tareas preventivas en la vía pública, con el relevamiento de objetos externos a las viviendas que puedan volarse y de ramas de árboles con riesgo de caída.

De esos peligros dieron cuenta en la zona del “Hospital de Niños Sor María Ludovica” y el Parque Saavedra, donde una rama de gran porte cayó sobre un automóvil.

Según contó un vecino de la zona, el episodio ocurrió en 14 entre 65 y 66, alrededor de las 2 de la mañana. Los daños solo fueron materiales en el vehículo.

Rama

“Llamamos al 147, mandaron a Defensa Civil para sacar la rama, pero no la corrieron. Hasta que Control Ciudadano no labre un acta no la retiran. Seguimos esperando”, manifestó una mujer de la cuadra en horas de la mañana.

El marco de la alerta amarilla que afecta todo el territorio de la provincia de Buenos Aires, pero también incluye a La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco y Santiago del Estero, el SMN advirtió sobre un ciclón que podría afectar a esta Región y al interior bonaerense.

Ciclón

“El ciclón es el nombre genérico de todos los sistemas de baja presión y hay muchos tipos. Este es el nombre más preciso para este fenómeno”, señaló la meteoróloga del SMN Cindy Fernández.

En este sentido, la profesional detalló: “Está avanzando un frente frío por la zona. Ese fenómeno provoca tormentas intensas y también un cambio en la dirección del viento. La especialista agregó que “este frente después va a interactuar con las condiciones atmosféricas de la zona y va a terminar formando un sistema de baja presión”, dijo.

“Ese es todo un proceso que tarda muchas horas e incluso días. Comienza con el avance del frente y termina formando un sistema de baja presión”, apuntó. Todo, en el cierre de la jornada de ayer, según el análisis.

En tanto, desde el Servicio de Hidrometeorología de la Comuna platense aseguraron que “el ciclón es el nombre técnico de un sistema de baja presión. Nada que no haya ocurrido varías veces en la ciudad”.

En ese sentido fueron cautos y aclararon que “por el momento continuamos con los informes que se fueron dando”.

En ese contexto, desde Edelap se recomendó evitar el contacto con cables cortados e instalaciones eléctricas externas en general. A la vez, no intentar retirar objetos o ramas que pudieran caer sobre las líneas aéreas de energía eléctrica.

De ingresar agua en el hogar, se recomenzó cortar la luz desde el interruptor general. También, evitar circular por la vía pública bajo vientos intensos ó calles anegadas.

Fin de semana

Hoy estará nublado a parcialmente nublado, con vientos del noroeste y tormentas aisladas y chaparrones fuertes, se adelantó. La temperatura oscilará entre 11 y 19 grados.

Mañana, estará nublado a parcialmente nublado, con vientos del sudeste y chaparrones aislados. Eso traerá fresco.