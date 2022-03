Juego de tronos: pese al final, los fanáticos aún esperan el desenlace del autor

Ya pasaron casi tres años del último capítulo de “Juego de tronos” pero la polémica por su final parecería no querer extinguirse. Y no sólo por el desencanto que generó el cierre de la historia entre los fanáticos -muchos de los cuales no se resignan a que la trama de los Targaryen, los Lannister o los Stark termine del modo que lo marcó la serie de HBO- sino porque el propio George R.R. Martin, autor de los libros “Canción de hielo y fuego” en los que se basa la serie, anunció esta semana el estreno de una precuela de la historia y aseguró que, pese al tiempo transcurrido, sigue trabajando en los dos últimos libros de la saga, “Vientos de invierno” y “Sueño de primavera”, los cuales tendrían un final muy distinto al que se vio por televisión. ¿Pero habrá desenlace nuevo en los Siete Reinos o todo es parte de una campaña publicitaria interminable?

El autor reconoció más de una vez la frustración que le produjo que la serie superara en el tiempo a las novelas, dado que su intención inicial era tener terminada la saga literaria poco antes del final de la serie. “Cuando comenzó Juego de Tronos yo ya tenía cuatro libros impresos -recuerda Martin-. El quinto salió justo cuando comenzaba la serie”. En esos momentos nunca pensó que la historia de HBO pudiera alcanzar a los libros, pero lo cierto es que terminó ocurriendo al final de la quinta temporada. “Eso lo hizo un poco extraño porque el show me había adelantado y había tomado un rumbo algo diferente al de la historia original”, apuntó el autor, quien esta semana, como se dijo, anunció el estreno de “La casa del Dragón”, el primero de los spin-off de la serie ambientado 300 años antes y cuya trama girará en torno al origen de la casa Targaryen.

Con “Vientos de Invierno” todavía sin fecha de publicación oficial y “Sueño de primavera” en un horizonte tan lejano como incierto, Martin anticipa sin embargo que el desenlace literario será distinto al que todos vimos en la tele, aunque hasta ahora no dio ninguna pista sobre los cambios que podría tener ese nuevo desenlace tan esperado por los fanáticos. “Ya verán mi final cuando salga”, fue lo único que dijo Martin, pero no son pocos los que desconfían y creen que ese desenlace difícilmente se concrete.

Si bien no se sabe absolutamente nada sobre los planes que Martin tiene para sus últimas dos novelas, se supone que -si alguna vez termina la saga- intentará alejarse de lo que se vio en HBO. ¿Qué dirían los fanáticos si termina haciendo morir a Tyrion Lannister o a Jon Snow? ¿Qué pasaría si Cersei se queda finalmente con el control de los Siete Reinos?

Más de una vez, hay que decirlo, Martin demostró que nadie está seguro cuando él está escribiendo una historia, por lo que es fácil de imaginar que algunos de los personajes que llegaron al final en la serie no lo harán en los libros. “Muchos personajes tomaron caminos puntuales porque el rating así lo requería -escribió hace poco un usuario en un foro de fanáticos de la serie-, y es sabido que a los productores de un show les resulta muy difícil deshacerse de los personajes que les aseguran que millones de personas sigan viendo su programa. Pero eso no pasa en los libros y por eso tenemos que esperar un final muy diferente al que todos vimos”.

Claro que no todos opinan lo mismo que este fan: a pesar de que el final de la serie no se basaba en ningún libro, de hecho, tenía al escritor como asesor, por lo que tampoco habría razón para pensar que el final de la saga no sea similar al de la serie. Por ejemplo, el hecho de que Bran Stark haya sido elegido rey fue un giro que el propio Martin tenía pensado para su trama literaria.

“Las cosas se están complicando en Los Siete Reinos, pero no tanto como se están complicando por aquí”, aseguraba en su blog Martin al intentar explicar las demoras para cerrar la saga con sus libros finales. Una demora que, hay que decir, muchos ya asocian a una campaña de publicidad más que a una pausa verdadera.

En los últimos días, y en sintonía con el anuncio de la precuela de la serie, el propio autor adelantó que el tan esperado sexto libro podría estar terminado para fines de este año, dado que ya está escribiendo los últimos capítulos. “El aislamiento forzado me ha ayudado a escribir -dijo-. Estoy pasando largas horas todos los días con ‘Vientos de invierno’ y estoy haciendo progresos constantes. Terminé un nuevo capítulo ayer, otro hace tres días, otro la semana anterior. Pero no, esto no significa que el libro estará terminado mañana o publicado la semana próxima”.

Recordemos que “Vientos de invierno” se había anunciado para 2015, pero entonces el escritor contó que no llegaría con los plazos y adelantó que el final de esa novela poco tendrá que ver con el final de serie emitida por HBO. “Soy consciente de que formo parte de la parte de la población más vulnerable, teniendo en cuenta mi edad y mi condición física. Pero me siento bien por el momento, y estamos tomando las precauciones necesarias”, aclaró el autor, quien sabe que una demora tan larga para cerrar una saga literaria es propicia para todo tipo de especulaciones y teorías.

“Lo único que puedo decir es que será un gran libro, probablemente el mejor de todos”, deslizó en los últimos días. Más de una década después de que se publicara la quinta entrega (“Danza de dragones”), la espera parece interminable pero los fanáticos no se rinden: saben que aún faltan dos libros para saber qué ocurrirá con todos los personajes que pueblan los Siete Reinos. Sólo hay una persona en el mundo que lo sabe. Y por ahora no parece muy apurado en contarlo.