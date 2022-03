Novaya Gazeta, el último periódico independiente de Rusia, cierra hasta el fin de la guerra

El principal periódico independiente de Rusia suspendió sus operaciones el lunes luego de la presión de las autoridades rusas, una medida que se produce menos de seis meses después de que su editor ganara el Premio Nobel de la Paz por el valiente reportaje de su periódico en circunstancias difíciles. Lo cierto es que, el periódico, Novaya Gazeta, aseguró que permanecerá cerrado mientras dure lo que el periódico denominó como “la operación especial” en Ucrania, el término que las autoridades rusas insisten en que los medios deben usar.

El periódico fue el último medio de comunicación independiente importante que criticó al gobierno del presidente Vladimir Putin después de que otros cerraron sus puertas o bloquearon sus sitios web desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero. El desencadenante del cierre fue una segunda advertencia formal del regulador de medios ruso Roskomnadzor, que asume el papel de censor. Vale destacar que, en los últimos años, Novaya Gazeta había tenido una relación difícil con el gobierno durante mucho tiempo.

Así. el editor de Novaya Gazeta, Dmitry Muratov, compartió el Premio Nobel de la Paz 2021 con Maria Ressa, una periodista de Filipinas. En este sentido, Muratov dijo la semana pasada que estaba donando su medalla Nobel para rematar para recaudar fondos para los refugiados ucranianos y pidió un alto el fuego inmediato en Ucrania.

Roskomnadzor dijo a la agencia estatal de noticias Tass que el periódico no reconoció a una organización no gubernamental no identificada como un "agente extranjero" en su reportaje, como exige la ley rusa. como tampoco especificó el informe en cuestión.

Inicialmente, Novaya Gazeta desafió las restricciones de las autoridades rusas, publicando en ruso y ucraniano el día después de que comenzara la invasión. Sin embargo, eliminó gran parte de sus informes de guerra de su sitio web después de que los legisladores rusos aprobaran una ley el 4 de marzo que amenazaba con penas de cárcel de hasta 15 años por información considerada “falsa” por las autoridades rusas. Eso puede incluir cualquier mención de las fuerzas rusas que dañan a los civiles o sufren pérdidas en el campo de batalla.

El domingo, Muratov envió preguntas para una entrevista con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy junto con un grupo de periodistas rusos. Roskomnadzor prohibió la publicación de la entrevista con Zelenskyy en Rusia y dijo que los medios de comunicación que participaron serían investigados. “Un país sin medios de comunicación (se cerró la última “Novaya Gazeta” libre), sin discusión, sin competencia política, sin un parlamento completo”, escribió el lunes en Twitter el asesor de Zelenskyy, Mykhailo Podolyak. ”Esta es la moderna (Federación Rusa). Por eso los rusos no ven, oyen ni se dan cuenta de nada. No importa en qué idioma les hables”.

En su citación, el Comité Noruego del Nobel señaló que seis de los periodistas de Novaya Gazeta habían sido asesinados. La más conocida de ellas fue Anna Politkovskaya, quien informó sobre las atrocidades durante la segunda guerra de Chechenia al comienzo del primer mandato de Putin como presidente de Rusia. La mataron a tiros en su edificio de apartamentos en 2006. Cinco hombres fueron condenados por participar en su asesinato en 2014, pero nunca se ha dictado sentencia sobre quién ordenó su asesinato.

Vale recordar que, Novaya Gazeta nació del legado de otro ganador del Premio Nobel de la Paz ruso, el exlíder soviético Mikhail Gorbachev. Ganó el Premio de la Paz en 1990 y utilizó parte del premio para financiar lo que luego se convirtió en Novaya Gazeta, que se lanzó en 1993.

Mientras que Muratov dijo que ganar el Premio Nobel era “un reconocimiento a la memoria de nuestros colegas caídos”, incluida Politkovskaya, Putin tuvo una advertencia para Muratov después de su victoria el año pasado, cuando se le preguntó si el periódico podría seguir a otros medios al recibir la temida etiqueta de "agente extranjero" por parte de las autoridades rusas, que debe agregarse a cada artículo que produce un medio de comunicación y lleva un mensaje peyorativo. connotación.

"Recibimos otra advertencia del [regulador de comunicaciones ruso] Roskomnadzor", escribieron los editores del periódico en un comunicado . “Después de eso, suspendemos la publicación del periódico en el sitio web, en las redes y en papel, hasta el final de la 'operación especial en el territorio de Ucrania'. Atentamente, los editores de "Novaya Gazeta"

En este sentido, varios otros medios de comunicación estadounidenses y extranjeros han dejado de informar desde el interior de Rusia debido a la preocupación por la seguridad de sus empleados después de que el país creara una nueva ley que permite publicar sobre "información falsa", incluido el uso de los términos "guerra" e "invasión". por las acciones de Rusia en Ucrania, para ser castigado con pena de prisión.