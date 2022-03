González Pirez está mejor y sería titular

River se prepara para afrontar un nuevo clásico por la Copa Liga Profesional. Esta vez será ante San Lorenzo, el próximo sábado, en el Nuevo Gasómetro y el entrenador, Marcelo Gallardo, recibió una muy buena noticia respecto a los partes médicos.

Si bien hay incertidumbre por los cuadros gripales de Nicolás de la Cruz y Juanfer Quintero, hubo una certeza en torno al defensor Leandro González Pirez: legaría en perfectas condiciones al partido de este sábado (17 horas) ante el Cuervo que dirige Pedro Troglio.

El defensor había sentido un pinchazo en el glúteo derecho en una jugada particular contra Racing, cuando quiso cortar a Copetti yendo al suelo y sintió un dolor que preocupó a todos. No hubo una lesión muscular pero sí una molestia que no le permitió entrenar en condiciones normales.

En tanto, en la práctica de ayer, el marcador probó correr en las canchas del River Camp, y completó esa primera prueba con éxito por lo que el Muñeco ya empieza a contarlo. Claro que lo que será determinante será el entrenamiento de hoy en Ezeize y allí el cuerpo médico dará o no el “ok” para confirmar la potencial presencia.

Cabe señalar que Gallardo ya había perdido a David Martínez en la última línea, producto de una distensión en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda. Por su parte, González Pires, desde su regreso, fue titular contra Newell’s en Rosario en lugar del chileno Paulo Díaz, quien se había ausentado por un cuadro gripal y volvió a estar entre los once en e empate por 2 a 2 contra Racing en el estadio Monumental.