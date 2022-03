Vigliano y Rapallini confían en que el VAR llega para mejorar la búsqueda de justicia

Mañana debutará el Video de Asistencia al Referee (VAR) en el fútbol argentino. Será en Santa Fe, donde Colón recibirá a Aldosivi por la Copa de la Liga Profesional, y allí se desempeñará como VAR1 (máxima autoridad en la materia) el platense Mauro Vigliano. El hijo mayor de Jorge, recordado árbitro de primera división, y Fernando Rapallini, uno de los mejores perfilados para representar al arbitraje argentino en el próximo Mundial de Qatar, dialogaron en exclusivo con este medio sobre el impacto que causará en nuestro siempre polémico ámbito futbolístico.

-¿Están bien preparados todos los árbitros para lo que se viene?

MV: El plantel arbitral se ha preparado durante un año con partidos de ensayo tal como indicaba el protocolo de FIFA. Es un proceso que va a llevar un tiempo de acostumbramiento, pero han cumplimentado una muy buena preparación. En mi caso, el primer contacto con el VAR fue en 2017, cuando estuve en el Mundial Sub 20, en Corea como asistente de video. Esta herramienta te obliga a conocer el reglamento a la perfección y si así no fuera, te expone en el error grosero. Existe un protocolo y hay que respetarlo al pie de la letra. La idea es que vos podés tener un error en el campo, pero no debieras cometerlo en la sala VAR.

-¿Creen que todos ya saben cuándo debe aplicarse la herramienta?

FR: No está de más repasar que sólo hay cuatro situaciones donde se aplica: Para repasar si fue gol o no; si fue penal o no; si la jugada merece tarjeta roja (no segunda amonestación) o no, y si hubo un error de identidad en situación donde se le mostró tarjeta amarilla a un jugador. Es preciso aclarar que el VAR no se involucra en una posición adelantada, salvo que la jugada haya terminado en gol. En ese caso se revisa la fase de ataque completa que terminó en la anotación del equipo en cuestión. Si un off side advertido termina en tiro de esquina, el VAR no se involucra. Lo hará sólo si termina en gol. Allí sí se revisará la construcción previa.

-Como juez de campo, ¿te ves bien para el debut a nivel local?

FR: Sí, porque siento que esto llega para mejorar el producto fútbol; para ser más justos. La idea es que arbitremos como si no tuviéramos la red salvadora del VAR. La responsabilidad y el nivel de exigencia no pueden descansar en que seguro me van a salvar desde la sala con los siete u ocho monitores. Estollega para dar más justicia y mayor transparencia, pero el árbitro debe actuar con la misma seriedad y concentración que tenía cuando no estaba el VAR. Es el nuevo tiempo y llegó para quedarse. Habrá que tener paciencia y aceptar que las demoras serán para impartir justicia. La gente no debiera fastidiarse. Además, hay algo que no se modifica: la última decisión siempre será del juez principal de campo. El VAR no le impone nada. Sólo le sugiere que revise alguna situación particular. Su criterio es el que define.

MV: En Europa ya está muy aceitado, los jugadores se han habituado y colaboran bastante. En mi caso, encerrado en la sala con todas las pantallas a disposición, trato de descartar rápido lo que no me rompe la vista ni me llama la atención. No hay que buscar con lupa, lo aconsejable es estar atento para el momento en que uno se topa con algo que lo impacta y lo invita a revisar.

Otro tema es la cámara lenta. Es muy buena para analizar lo ocurrido, pero se decide viendo la acción en velocidad normal. Recordemos que no todo contacto es falta ni penal. Y no toda mano en la cara del rival es merecedora de una expulsión. Hay que ver cómo se dio el roce.

-¿Advierten ustedes que los hinchas en general no están tan entusiasmados con el nuevo orden?

FR: Percibo que la gente no le tiene miedo a la injusticia, sino a que se termine desvirtuando el juego. Que se corte demasiado el ritmo y que todo derive en demoras innecesarias. Pero eso no creo que ocurra, nos preparamos para cortar sólo el tiempo necesario como para definir la situación.

MV: Nos ocuparemos de brindarle rapidez a las situaciones donde el árbitro de campo tendrá que decidir. Las primeras fechas serán, lógicamente, de mucha observación, pero nos servirán para ir elaborando conclusiones y puliendo la puesta en marcha de un sistema que involucra a mucha gente, porque además de los monitores habrá un operador de video que irá emitiendo varias repeticiones.

El fútbol argentino está a punto de iniciar una nueva era. Guste más o menos, la tecnología será un elemento clave. Quedará en la idoneidad de los humanos aplicar la nueva herramienta de la mejor forma, haciendo más robusta la sensación de justicia deportiva.

