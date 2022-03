El bono para los jubilados será de $6.000: cuándo se cobra y quiénes lo percibirán

El bono a los jubilados y pensionados sería de hasta $ 6.000 y comprenderá a los que ganan el haber mínimo o menos, se supo de fuentes oficiales antes de que salga el decreto. El pago extra busca compensar la pérdida de poder adquisitivo debido a que la inflación está resultado mayor a los aumentos determinados por la fórmula de ajuste de las jubilaciones.

El anunció será el viernes y estará a cargo de Fernanda Raverta, directora de Anses. Además, el resto de los jubilados podría cobrar un bono que será regresivo al aumentar el nivel de pensión que se reciba. Es decir, a mayor jubilación menor bono.

Gabriela Cerruti, vocera del presidente Alberto Fernández, confirmó el jueves que en las próximas 48 horas sería el anuncio y detalló: "Los detalles se están trabajando en este momento. Va en el sentido de que no se retrase la jubilación con respecto de la inflación".

Parte de la demora en el anuncio se debe a que el Gobierno tuvo que negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para poder otorgar este bono, dado que el memorándum que acaban de firmar no lo permite.

"Es una medida compensatoria de corto plazo, no te sirve para el largo plazo. Está prohibida con el Fondo aunque no significa más que el 0,04% del déficit fiscal", explicó Sebastián Menescaldi, director de Eco Go a este medio.