Ya es oficial: la FIFA confirmó los cuatro bombos para el sorteo del Mundial

Ya es oficial, la FIFA publicó la actualización del ranking y confirmó los cuatro bombos para el sorteo del Mundial de Qatar que se realizará mañana.

La máxima entidad del fútbol mundial dejó, de esta manera, confirmados oficialmente los cuatro bombos que estarán en el sorteo de mañana a las 19 hora local (13 de Argentina) en el Centro de Convenciones de Qatar.

Vale recordar que la FIFA ubicará a los países según su posicionamiento en el listado que habitualmente publica y ahora sólo resta que comiencen a rodar las bolillas de cada selección para definir las ubicaciones en el certamen que se llevará adelante entre noviembre y diciembre de este año.

El ranking es liderado por Brasil que ocupó la primera ubicación de las Eliminatorias Sudamericanas con 45 puntos producto de 14 victorias y 3 empates -falta jugarse el partido suspendido contra Argentina- y suma 1832.69 superando a Bélgica (1827) que dominaba la clasificación en los últimos registros.

El único cambio respecto que se produjo con la más reciente actualización es que Canadá, por la derrota ante Panamá en la fecha final de las Eliminatorias en Concacaf, descendió al puesto 38° y pasará al Bombo 4. De esta manera, Túnez se colocará en el Bombo 3 tras posicionarse en el puesto 35.

En el tercer lugar se mantiene Francia, lo mismo que a continuación sucede con Argentina (4°), Inglaterra (5°), Italia (6°) -no estará en la próxima Copa del Mundo-, España (7°) y Portugal (8°). México subió tres posiciones y se ubica 9°, mientras que el top ten lo completan los Países Bajos (10°).

Por su parte, Dinamarca (11°) y Alemania (12°) bajaron un puesto en relación a la actualización previa del 10 de febrero, y Uruguay creció tres lugares -pasó del 16° al 13°- tras sus dos últimos victorias y su pase a la Copa del Mundo.

ASÍ QUEDARON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO

• BOMBO 1: Qatar - Brasil -Bélgica - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay - México - Estados Unidos

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Marruecos - Túnez

• BOMBO 4: Ghana - Canadá - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)