El Kun se despachó contra Sampaoli y contó entretelones del Mundial de Rusia

El Kun Agüero está en Doha para participar de la ceremonia que se realizará mañana para sortear el programa de partidos del Mundial de Qatar.

Pero en un encuentro con periodistas, el ex jugador de Independiente recordó episodios surgidos durante la Copa del Mundo anterior, en Rusia, y habló por primera vez de los encontronazos con el DT Sampaoli.

El Kun recordó que "el primer partido de Rusia fue de los mejores míos. Creo que fue uno de los años que mejor me preparé, y cuando al segundo partido ya no jugué se me vino todo abajo, porque el entrenador te decía una cosa antes, y en el Mundial terminó haciendo otras cosas".

Agüero avanzó sobre el tema y estuvo duro con el director técnico: "Para un jugador como yo, que llevo varios años en la selección me pareció muy extraño su manejo, más que nada por cómo fue la previa".

El Kun, indignado con el recuerdo, cerró el tema sobre la amenaza que recibió. "No voy a decir el nombre de quién me lo dijo, pero me avisaron que si no entrenaba a la par del grupo, que ya estaba completo, no iba al Mundial. A partir de ahí todo me pareció muy raro, y arrancamos mal. Ni siquiera fue el entrenador quien me lo dijo, fue otra persona. Por suerte no pasó nada, pero empecé a entrenar a la par una semana antes de lo previsto. En un momento dije 'Este loco me va a dejar afuera del Mundial'", concluyó.