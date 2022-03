Un empate que desnudó las diferentes caras del equipo

Las dos caras de una misma moneda: Gimnasia jugó un partido más que interesante de mitad de cancha hacia adelante pero cometió tantísimos errores defensivos que lo privaron del triunfo que necesitaba. Tras intensos 90 minutos empató 2-2 contra Argentinos en el Bosque y así no pudo prenderse en el lote de los equipos que se ilusionan con clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Falta, pero...

Otra vez, como ante Banfield y Defensa y Justicia el Lobo cometió fallas atrás que lo condicionaron. Muchísmo. Siempre corrió desde atrás pero aun así no se entregó. Tuvo la suerte de empatar las dos veces rápido, pero que le hayan convertido 9 goles en tres partidos no es un dato que pase inadvertido para el entrenador.

En el primer tiempo fue Argentinos el que manejó más y un poco mejor la pelota. Hizo ancha la cancha, con las subidas de sus laterales y la rotación constante de Zalazar y Carabajal, que siempre duplicaron desde lo numérico al Lobo en la mitad de la cancha, donde estuvo el gran problema.

Pero pese a manejar la pelota y ser superior en varios aspectos del juego, nunca pudo dar la sensación de dominio. En los primeros 20 minutos no hubo tiros al arco y el primero fue David Zalazar, que probó desde la izquierda ante la pasividad en la marca.

Y en este fútbol argentino donde no siempre controlar la pelota es sinónimo de gol fue Cristian Tarragona el que estuvo a punto de romper el cero. Carbonero aprovechó una recuperación, atacó por la izquierda y tiró un centro pasado que no pudo frenar Ramón Sosa pero sí el ex Vélez. Y cuando se llenaba la garganta con el grito de gol -en el punto del penal- sufrió la marca en el piso de Villalva, que le negó el festejo. Primer aviso del Lobo.

Entonces Argentinos tuvo sus mejores 10 minutos. Se hizo dueño del medio y siempre duplicó en cantidad de jugadores la zona de la pelota. Lo tuvo el paraguayo Ávalos de contra y luego Zalazar desde afuera del área. El gol llegó a los 39 gracias a Gabriel Carabajal, que sorpresivamente avanzó con la pelota y probó al primer palo de Rodrigo Rey, que nada pudo hacer para evitar un gol que hizo saltar del banco a Pipo Gorosito para ordenar a un equipo que no la estaba pasando bien.

Y cuando el clima se empezaba a poner denso apareció el capitán para empatar rápidamente y bajar el nerviosismo. Horror en la salida del rival, pelota recuperada por Brahian Alemán que levantó la cabeza y, de zurda, le pegó fuerte al palo derecho de Lanzillotta, que nada pudo hacer. Empate para empezar de nuevo en el complemento.

Comienzo frenético

El segundo tiempo se jugó como buena parte de los primeros 45 minutos. Siempre con una visita intentando tener la iniciativa, con demasiada tenencia de la pelota y presión en los metros finales. Por eso Kevin Mac Allister le robó la pelota al uruguayo Fratta en la salida del área y definió perfecto ante la salida de Rey. En 5 minutos otra vez la visita se puso al frente en el marcador, nuevamente cuando era mejor que Gimnasia.

Pero anoche el equipo de Gorosito fue letal cada vez que pasó al ataque de contra. Atacó con muchos jugadores y extrema velocidad, aprovechando los problemas de Argentinos para el retroceso. Así se dio la corrida de Johan Carbonero contra Mac Allister, que lo frenó arriba en el vértice del área. Néstor Pitana demoró unos segundos pero sancionó el penal que protestaron todos los protagonistas. Los del Bicho porque creían que no había sido y los del Lobo porque buscaban una expulsión para el infractor. Finalmente Brahian Alemán lo transformó en gol para el nuevo empate. Y volver a soñar.

Siguió el igual el partido: con Argentinos atacando y buscando la iniciativa y con Gimnasia apostando a la contra rápida y con muchos jugadores. Mientras les duró el físico los dos equipos continuaron así y lentamente se fueron abrazando a un resultado que no les sirvió a ninguno de los dos.

El Lobo, que casi lo gana en el final con una corrida picante de Benjamín Domínguez, pero estuvo a centímetros de perderlo por el cabezazo de Reniero en el corazón del área, no supo si festejar o lamentarse por los dos puntos que se escaparon. El semblante estuvo más cerca de la segunda opción que de la primera.

Encima Alemán se hizo amonestar para no perderse el clásico y eso lo marginará de la visita a River. Mucho handicap entregado de cara a un partido de peligro para un equipo que había arrancado con mayores expectativas y hoy transita un momento de nerviosismo y algunas dudas. Un punto que suma... poco.

Si bien Argentinos manejó más la pelota, en situaciones de gol estuvieron parejos