Deuda con el FMI: “Votaremos para no ir al default”, dicen en JxC

Sin una postura clara sobre el acuerdo para refinanciar la deuda por 45.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que desde hoy empezará a debatirse en el Congreso (ver aparte), la mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió ayer para unificar criterios. Todo en el medio de las tensiones internas que atraviesa la coalición, entre la estrategia más dura del PRO -que considera el pacto como una “bomba de tiempo- y la más conciliadora que alientan el radicalismo y la Coalición Cívica.

“Juntos por el Cambio va a votar para que no haya default, vamos a plantear un diálogo con el presidente de la Cámara de Diputados que el proyecto cambie, que contenga un acuerdo de financiamiento y que el gobierno se haga cargo de su plan de Gobierno”, advirtió anoche la titular del Pro, Patricia Bullrich.

¿Cómo votará entonces la alianza opositora en el Parlamento? “Votaremos no caer en el default y no seguir en la decadencia argentina con un programa que consigue más inflación y más impuestos, pero sin reducir el déficit. Votaremos por el crecimiento y para evitar el default”, insistió Bullrich anoche, y aclaró que desde JxC “no aceptaremos los términos del relato kirchnerista. No vamos a caer en el default, las manos levantadas del 2001 cayendo en cesación de pagos no se pueden volver a repetir. Pero vamos a pelear el relato kirchnerista”, aseveró la exministra de Seguridad de Mauricio Macri.

Bullrich anticipó también que la principal fuerza política de la oposición en el país “no” acampañará el acuerdo que el Gobierno cerró el viernes con el staff técnico del Fondo. “No vamos a acompañar el acuerdo, vamos a acompañar el financiamiento” y que “Juntos por el Cambio va a quedar en la historia como la fuerza política que ayudó al país a no ir al default, pero estando en contra del plan económico de este Gobierno.

En ese sentido, la titular del Pro reforzó: “No vamos a mandar al país al default porque eso significa que el país pierde, pero tampoco vamos a conformarnos con un país cerrado al mundo y ampliando su carga tributaria. Contra eso siempre vamos a votar en contra”.

El sector más intransigente de JxC, en el que se ubica Bullrich, sostiene que el acuerdo posterga reformas estructurales y mantiene inalterado “el corazón de la política kirchnerista” (con cuestiones como el cepo cambiario, retenciones y altos impuestos). Y que, si bien evitaría el default, dejaría sentadas las bases para una “crisis futura”.