Alberto F., al FMI: “Lo desprecio como todos”

Apenas 72 horas después de haber anunciado el cierre de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda y un día antes de que ese acuerdo empiece a tratarse en el Congreso, el presidente, Alberto Fernández, se despachó ayer con una frase polémica contra el organismo multilateral de crédito, al que dijo “despreciar”. En tanto, aseguró que el entendimiento alcanzado no condicionará sus políticas.

Las palabras del Presidente tuvieron lugar en un encuentro intendentas y concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM) por el Día de la Mujer, en el Centro Cultural Kirchner (CCK). Desde allí, además de cargar contra el Fondo, Fernández repartió elogios para la Vicepresidenta, Cristina Kirchner (sobre la que valoró su política de “no endeudamiento), mientras criticó al expresidente Mauricio Macri y a la oposición.

Al abordar la negociación con el Fondo, Fernández le apuntó a los que sugieren que el acuerdo con el organismo llega con “condicionamientos” para su gestión: “Yo negocié dos años para que eso no pase -aclaró-. Si hubiera seguido el consejo del que me decía ‘esto se arregla en cinco minutos’ [en referencia a Macri], nada de esto podría estar diciéndoles. Que la infraestructura va a seguir creciendo, que la educación no va a caer, que la inversión en ciencia y tecnología se va a mantener, que los cuidados que necesitan los sectores más humildes seguirán en pie y que nadie va a doblegar nuestro deseo y definición de seguir creciendo. Lo puedo hacer porque discutí durante dos años con ese mismo FMI que yo desprecio tanto como todos”, disparó y justificó que “este acuerdo tardó dos años porque ustedes me preocuparon más que los acreedores”.

A lo largo de su extenso discurso en el CCK, el jefe de Estado prodigó también reconocimientos para su vice: “De Cristina, miren que he sido crítico, pero nunca le critiqué su política de no endeudamiento”, dijo en lo que se interpretó como un gesto de acercamiento a la exmandataria y su hijo Máximo, el líder de La Cámpora que rechaza el acuerdo con el Fondo.

En el tren de los elogios, Fernández nombró varias veces a su referente político dilecto, Néstor Kirchner, que le insistía con poner atención a los reclamos de los intendentes y entonces sorprendió al destacar al jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii, con “asombro” por haber construido “un pequeño Estado en un lugar muy postergado”.

A la hora de las críticas, además del FMI y de Macri, el jefe de Estado le apuntó a la ciudad de Buenos Aires, cuna del Pro en la que gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

Después de describirse como “el más federal de los porteños” por tener mamá bonaerense y papá riojano, el Presidente admitió que creció “en la maravillosa CABA que comparada con el resto del país es injusta, ya que cuenta con ingresos per cápita de países europeos mientras que el interior obtiene ingresos más pobres”. Además, señaló que la Capital del país tiene “un intendente raro, que es jefe de Gobierno. No sabemos muy bien si es gobernador, si es intendente. Es una cosa rara”, aseveró.

Junto a las concejalas e intendentas, el Presidente pidió “terminar con los canallas” que ejercen violencia de género y dejar de lado la idea de “segregar” a homosexuales, lesbianas o transexuales: “¿Qué me importa la sexualidad de la gente? Yo he conocido muchos más canallas heterosexuales que canallas homosexuales”, remató al defender la ley de matrimonio igualitario.