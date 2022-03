Golpearon y asaltaron a un histórico jugador de Gimnasia en La Loma

Los jubilados continúan siendo el blanco predilecto de los delincuentes, cuyos ataques lucen cada vez con mayor violencia e insensibilidad.

Poco parece importarle a los ladrones la historia, la experiencia y el camino recorrido de sus víctimas. Mucho menos las limitaciones físicas y las dolencias que suelen tener los adultos mayores.

Muy por el contrario. Sin piedad, suelen utilizar estas debilidades en su favor para imponer su voluntad y someter.

Los problemas en la visión, la lentitud en los movimientos, el bajo nivel de audición y el miedo a terminar “estropeados”, son los ases bajo la manga con los que cuentan los ladrones cuando se deciden a irrumpir en el domicilio de un abuelo o una abuela.

Una situación de este tipo le tocó vivir ayer por la madrugada a un matrimonio de jubilados de La Loma.

Dos asaltantes aprovecharon que los dueños de la casa, ubicada en 23 entre 45 y 46, estaban entregados por completo al sueño para saltar un paredón lateral, barretear una puerta e ingresar a la casa. Todo mientras el perro de las víctimas ladraba cada vez con mayor insistencia.

Pese al barullo que se generó a las dos y media de la madrugada, los damnificados se encontraban inmersos en un sueño profundo, a raíz de las medicaciones que toman y recién se enteraron de la presencia de intrusos cuando fueron despertados a los golpes.

“Quizás me pidieron que me despertara. Incluso creo en la posibilidad de que, ante mi falta de reacción, me hayan cacheteado. Pero la verdad es que yo me desperté por el dolor que me produjo la trompada que me metieron en las costillas. Imaginate cuando abrí los ojos. Tenía a dos tipos frente a mí”, expresó ayer en diálogo con EL DIA Antonio Rosl, ex jugador de Gimnasia, San Lorenzo y de la Selección Argentina.

Rosl fue el primer en caer bajo el dominio de los ladrones. Tras amenazarlo con que le clavarían uno de sus propios cuchillos si no colaboraba, se dirigieron al dormitorio contiguo en donde actuaron de la misma manera con su esposa.

“Me pegaron en la boca y me dijeron que me callara. Yo les prometí que no iba a gritar ”, dijo la mujer.

Por espacio de una hora, los ladrones se dedicaron a registrar y dar vuelta el domicilio.

Rosl, cabe destacar, jugó en Gimnasia entre 1963 y 1967 y entre 1974 y 1976.

Habían reunido hasta las 3.30 de la mañana un botín compuesto por alhajas y algunas camisetas de fútbol. Parecía que todo llegaba a su fin. Pero “de la nada” a uno se le dio por preguntar por “los dólares”. Y en ese momento comenzó un interrogatorio feroz , que estuvo acompañado además por actos de vandalismo “inentendibles”.

“Quizás estarían bajo los efectos del alcohol. Habían estado tomando una botella de espumante que abrieron apenas entraron, pero no fue como para decir que estaban borrachos. Lo cierto es que empezaron a romper todo. Patearon las rejillas de ventilación asegurando que allí estaban guardados los dólares. Revisaron el freezer y me abrieron varios envoltorios. Un fiambre que tenía en la heladera, con forma rectangular, me hicieron abrirlo mientras me decían ‘si llegan a ser dólares te boleteo acá nomás”, contó la señora Rosl.

La pesadilla para la pareja terminó media hora después. A las 4 de la madrugada, los ladrones pidieron la llave de la casa y se retiraron tomando una cerveza que sacaron de la heladera.

BRONCA, LÁGRIMAS Y RECLAMOS

“Muy duro nos trataron. Una falta de respeto total. Me pegó un cachetazo como si fuera un chico. Y me apuntaba con un cuchillo. La verdad es que pensé que era mi hora. Es muy duro pasar por esto. Siempre actué con solidaridad, pagué mis impuestos y me comporté como un caballero. Por eso el dolor. Por eso la angustia”, expresó Rosl entre lágrimas.

“La Policía vino y nos pidió disculpas. ‘No tenemos más recursos Don’, me dijo uno. Y mientras tanto, se contrata a un hombre para domar al perro del Presidente. Aníbal Fernández y Berni juegan con la gente. Se pelean entre ellos y en el medio quedamos nosotros. No jodamos más con la gente. Seamos serios”, reclamó.