Kiev se enfrenta a su noche más oscura rodeada por el ejercito ruso

En trece días de guerra, no han cesado las explosiones en el centro de Kiev. Los ataques aéreos y los continuos bombardeos mantienen en permanente alerta a la capital ucraniana.

Ahora, aunque el factor climático es una de las principales ventajas de Ucrania frente a la superioridad militar rusa, Kiev se ha transformado en una fortaleza, con sus residentes decididos a defenderla.

Asimismo, el clima puede jugar un papel decisivo en la invasión rusa de Ucrania con la prevista llegada de la "raspútitsa", un fenómeno estacional que convierte la tierra firme en un barrizal poco favorable al avance de vehículos militares.

Esta situación sucede todos los años a mediados de marzo hasta septiembre y convierte la tierra firme en barrizales. La historia cuenta que ya la sufrieron los ejércitos de Napoleón y Hitler.

Las tropas de Napoleón ya sufrieron esa penosa experiencia que retrasó su retirada de Rusia a finales de 1812 y las dejó expuestas al rigor del invierno. Más de un siglo después, en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial las grandes operaciones mecanizadas estuvieron casi completamente paralizadas durante las interminables lluvias del otoño o en los deshielos de primavera. De todos modos semanas, los residentes de la capital ucraniana atendían sus tiendas, enseñaban a los escolares o estaban estacionados en sus escritorios de oficina.

El pueblo de Kiev está de píe y decidido a defender su ciudad

Por estos días, en Ucrania, la invasión rusa cambió todo. Luchando literalmente por sus vidas, los civiles, convertidos en soldados voluntarios, ayudaron a construir defensas con precisión militar, y ahora las están manejando.

La capital, desde la valentía, se prepara para defender su honor, sus familias, sus vidas. Las trincheras se adentran profundamente en los bosques que rodean la carretera que conduce a Kiev desde el sur. Las posiciones de reserva fortificadas están listas para lo que venga a continuación. Que sin dudas será duro. Así, enormes barreras antitanque de metal conocidas aquí como "los erizos" debido a su forma puntiaguda se colocan a intervalos regulares a lo largo de la carretera. Y bloqueos improvisados ​​hechos de sacos de arena y enormes bloques de concreto se paran en cada esquina.

Kiev espera

Un miembro de la unidad de Defensa Territorial de Ucrania protege una barricada en las afueras del este de Kiev. Y a medida que se acercan las fuerzas rusas, la resolución de sus residentes se palpita, y muchos parecen estar de buen animo. Algunos muestran un signo de victoria cuando pasan los vehículos. La bandera nacional azul y amarilla se puede ver en todas partes. Como en un cuento de terror, o una película de acción, las escenas pueden respirarse y el clima generado parece sencillamente increíble.

En los puestos de control en el camino a Kiev los defensores entregaban flores a las mujeres en sus automóviles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Muchos voluntarios no parecen estar lo suficientemente abrigados para el clima helado. Visten ropa de civil, con abrigos grandes y pantalones de chándal, un uniforme no oficial. Sus pantalones son en su mayoría verdes, negros o con motivos de camuflaje, no del tipo militar, sino del patrón civil hecho para la caza. Algunos, pero no todos están armados con rifles automáticos y grandes cuchillos. La Valentía todo lo puede. Y al amor de su pueblo así lo demuestra.

No hace falta más que escuchar a Oleksiy Goncharenko, un voluntario a cargo de uno de los puestos de defensa en Kiev, que le contó a los cronistas de guerra que trabaja en turnos de cuatro horas en el puesto de control. Su cara está roja por el frío. "Está bien. Solo frío", dice, y agrega que "los lugareños nos están dando sopas y cosas así", todos colaboran y ponen lo mejor para nuestra defensa."

No son sólo números, son vidas expuestas a todo. Casi 40.000 voluntarios se unieron a las Fuerzas de Defensa Territorial en los primeros dos días después de que comenzara la invasión, según el jefe de estado mayor de las fuerzas armadas ucranianas. Solo en Kiev, 18.000 recogieron las armas cuando las autoridades pidieron voluntarios y reservistas para hacerlo. Los que no pudieron incorporarse a las fuerzas (tantas personas se inscribieron que las Fuerzas de Defensa Territorial increíblemente tuvieron que empezar a rechazar a la gente) están ayudando de otras maneras y formas.

Todo vale. Están haciendo cócteles molotov, cosiendo redes de camuflaje para barricadas, repartiendo comida, bebidas calientes y cigarrillos a los que montan guardia. Están recaudando dinero para el ejército, construyendo más bloqueos de carreteras e incluso pintando sobre las señales de tráfico en un intento de confundir a las fuerzas invasoras.

Aún con los ojos cerrados, se pueden percibir el coraje y el valor. Kateryna Yurko, cuya tienda fue destruida cuando un misil ruso cayó cerca la semana pasada , ahora pasa su tiempo conduciendo de un lado a otro entre Kiev y la frontera polaca, llevando ayuda humanitaria para bebés y ancianos. También ha hecho cócteles Molotov para las tropas, dice.

Oleksii Erinchak, que dirige una librería y una cafetería en el centro de Kiev, ha convertido el espacio en un centro de voluntarios. "Estamos tratando de prepararnos para el peor de los casos en el que estaríamos rodeados por tropas rusas y todas las redes de suministro serían destruidas. Así que estamos tratando de asegurarnos de que todos y cada edificio esté preparado para esto", declaró a la prensa. Otro proyecto en el que están trabajando los voluntarios es tratar de alentar a las personas a conocer a sus vecinos, algo que no es tan común en una gran ciudad.

“Si todo está bloqueado, sin conexión a Internet, sin llamadas telefónicas, estará junto con sus vecinos y ellos pueden ayudarlo, no estará solo”, dijo Erinchak. La mayor parte de su trabajo ahora se enfoca en establecer redes vecinales para la distribución de alimentos y medicinas. Pero Erinchak también sigue vendiendo libros, "... porque debería estar sucediendo algo normal, incluso en esta situación", dijo. Los cafés, sin embargo, son gratis. Más cerca del centro de la ciudad, las defensas son más fuertes. Aquí, son los profesionales los que manejan los puestos de control. Los tanques y los lanzadores de armas están colocados a lo largo de las arterias principales de la ciudad. Sin embargo, el dulce canto de una niña dentro del refugio antiaéreo de Kiev se convierte en un escudo para la piel.

Los parques transformaron sus funciones. Ya no hay paseos. La famosa Plaza Maidan de Kiev, que se encuentra en el corazón de la capital, es ahora una fortaleza. Una gran bandera ucraniana puede verse en lo alto del lugar. Los parques de la capital ahora sirven como escenarios para vehículos militares; las áreas comerciales llenas de boutiques, cafés de moda y restaurantes elegantes ya no muestran sus cartas, ahora están rodeadas de barreras hechas de sacos de arena y bloques de concreto. Y los letreros electrónicos que normalmente muestran información sobre el tráfico y comerciales ahora piden que "la OTAN cierre los cielos" y proclaman "Gloria a Ucrania, Gloria a Kiev."

De verdad que parece un cuento. Uno de esos letreros se dirige directamente a las tropas rusas. "Soldados rusos, paren. ¿Cómo pueden mirar a sus hijos a los ojos? Vayan a casa y sean humanos", señalan. Cerca de la sede de la policía de Kiev, ocho hombres, dos policías y seis miembros de la Guardia Nacional, se encargan de un puesto de control y detienen a todos los vehículos que pasan. El reservista de la Guardia Nacional Oleksandr, dijo que pasa seis horas en el puesto y luego se toma seis horas para descansar. Por lo general, eso significa cuatro horas de sueño y dos horas para cualquier otra cosa que deba hacerse: una ducha, un afeitado, un cambio de ropa o un mensaje rápido a su familia. Seis horas es mucho tiempo para estar parado en la nieve, dice, hace frío. Cualquier esfuerzo parece poco.

A la vuelta de la esquina, una pequeña tienda permanece abierta, incluso cuando todos los demás negocios a su alrededor han cerrado. Liudmyla, que dirige la tienda, suministra café y cigarrillos a los soldados que protegen la calle frente a su tienda. "Nos cuidamos entre todos, no hay palabras para describir lo que sentimos hoy" dijo emocionada. Y pareciera que, verdaderamente no las hay.

“Actualmente, la ofensiva rusa se mueve en forma de palma. Esto se debe a que sus recursos están destruidos o son escasos. Están tratando de moverse por todo el territorio y, estratégicamente, no es lo que deberían hacer”, aseguraron a la prensa. También describió el comportamiento actual de la ciudadanía ucraniana a 13 días de iniciada la invasión rusa: “A la gente ya no les da miedo la guerra. Escuchan las sirenas y no corren. Ya no se preocupan como en los primeros días, su valentía parece inquebrantable”, señaló.

La estrategia del ejercito ruso

Cada día que pasa desde que comenzó la ofensiva rusa en Ucrania el 24 de febrero, el ejército ruso se ha estado acercando poco a poco a Kiev, rodeando la capital. Ahora, las batallas más duras tienen lugar al noroeste de la ciudad, a unos 30 km de distancia. La estrategia de Rusia, no tiene piedad, Es rodear la ciudad. Capturar Kiev.

Varias horas después de que comenzara el conflicto el 24 de febrero, los rusos atacaron, sin éxito, el cercano aeropuerto de Hostomel en un ataque aéreo con helicóptero, con el objetivo de apoderarse del sitio para usarlo como punto de apoyo a solo 27 km de la capital.

Cerca del mismo aeropuerto, al noroeste de Kyiv, se desarrollan feroces combates. En Irpin, el fuego de la artillería rusa mató al menos a cuatro civiles que intentaban escapar del avance militar. a todo esto, y con el objetivo de retrasar la llegada de las tropas rusas, el ejército ucraniano destruyó un puente al sur de la ciudad. Aún así, el ejército ruso está avanzando. Sin pausa, agasapado.

Irpin no es la única ciudad en la mira de las fuerzas rusas, que avanzan aún más al oeste de la capital para rodear Kiev. Los ataques aéreos, el fuego de artillería, los incendios y los combates han causado importantes daños en la zona.

También han destruido la infraestructura en Bucha, una ciudad vecina a Irpin, al noroeste de Kiev.

Tropas, artillería y misiles . El momento se acerca. Sin dudas, llega la hora de la capital.