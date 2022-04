Electrónicos en apuros: por falta de piezas importadas

En los comercios de reparación de electrodomésticos se advierte por estos días que algunos arreglos llegan a demorarse varias semanas a raíz de los problemas con la importación de repuestos. “Los inconvenientes arrancaron con la pandemia, ahora no son tan graves, pero hay placas de determinadas marcas que no se consiguen”, explicó el responsable de un comercio de reparación de electrodomésticos cercano a la Plaza Azcuénaga.

En ese contexto, hay heladeras, lavarropas, secarropas, microondas, hornos eléctricos y otros electrodomésticos pequeños que son reparados con repuestos alternativos o a través de los que se pueden diseñar con tecnología 3D.

“Hay artículos importados, como algunos modelos de las marcas LG o Samsung con plaquetas que no se consiguen, pero afortunadamente el faltante no es muy grande. El año pasado sí se sufrió la escasez de repuestos, por momentos no había nada de nada”, explicó un técnico de avenida 44, especialista en arreglos de lavarropas y heladeras.

En otros comercios, como en uno cercano a la Plaza Güemes, se optó por la utilización de repuestos alternativos cuando no se consiguieron los originales.

“En Argentina todos los insumos son importados y por momentos, por ejemplo, hay determinadas plaquetas que son muy difíciles de conseguir”, aclaró el técnico que también reconoció el faltante en marcas como LG.

El comerciante afirmó que hay firmas como Drean que se vendieron a otras empresas internacionales y que eso provocó algunos inconvenientes en el abastecimiento de repuestos.

“En esa marca faltan los repuestos desde antes de la pandemia”, agregó y se reconoció que los electrodomésticos ya no vienen con la calidad que se hacían hace varias décadas atrás.

“Por eso en muchos casos recomendamos reparar artefactos viejos porque son superiores que los nuevos. Es que si se fabricaran con los mismos estándares de calidad, deberían venderlos muchos más caros y no hay mercado”, apuntó un comerciante.

En esa línea muchos comerciantes reconocieron que hay electrodomésticos que son prácticamente descartables.

“Hay heladeras que se fabrican para que duren unos dos o tres años, se venden a 70 mil pesos, pero en poco tiempo comienzan a tener problemas gravísimos”, explicó Facundo, uno de los técnicos consultados por este diario.

En tanto, en un local de 32 y 14, que es service oficial de una tradicional marcas de calefones, se informó que durante la pandemia se registraron algunos problemas con el abastecimiento de repuestos, pero ya no. “La situación actual es casi normal, puede haber algunos retrasos para conseguir determinadas piezas de calderas puntuales, pero se consiguen y se hacen todas las reparaciones que se necesitan”, informó el responsable de ese local.

PROBLEMAS EN AUTOMOTORES

Las restricciones fijadas por el Banco Central al acceso a los dólares para el comercio exterior, complican a varios sectores de la producción y el comercio.

Los autos tienen un 80% de componentes importados y hay complicaciones en el abastecimiento de neumáticos y de ciertos repuestos. En casos resulta difícil acceder a originales.

Según consultas en comercios del sector, hay escasez de bujías, embragues, amortiguadores, baterías, motores de arranque y cubiertas.

En los comercios se habló de un ingreso “lento” de piezas, más los inconvenientes en la cadena de provisión internacional.

El faltante también ocasiona distorsión de precios, ya que la gente con tal de conseguir las piezas es capaz de pagar sobreprecios.