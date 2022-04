Dos robos en 48 horas: un tatuaje apunta a que fue el mismo ladrón

Un comercio del centro platense se convirtió en blanco de dos hechos de inseguridad que se ejecutaron en 48 horas y, aparentemente, por el mismo ladrón. Así lo sostienen los empleados de un local gastronómico ubicado en diagonal 80, entre 49 y 50. Sus conjeturas se desprenden de dos indicios claves.

Por un lado señalan que en ambos atracos se empleó una pistola 9 milímetros. Si bien lo del arma podría tratarse de una mera casualidad, la hipótesis termina de tomar forma con el segundo indicio: “un tatuaje de un equipo de La Plata que tenía en la mano izquierda”. Los empleados sostienen que en ambos robos se identificó la misma marca física.

Este vendaval delincuencial, que le hizo perder varios miles de pesos al comercio denominado “Tienda de empanadas”, comenzó el día sábado. Alrededor de las 15.30 se presentó un sujeto encapuchado y tras apuntar a la encargada con una pistola le exigió que le entregara la recaudación.

La mujer no tuvo opción. No sólo estaba sola sino que además no contaba con una vía de escape alternativa. Debió sacar el dinero que a esa hora había en caja y se lo dio al delincuente. El sujeto jamás imaginó que cuando estiraba el brazo para tomar la plata estaba al mismo tiempo ofreciendo una pista clave a los investigadores. En este marco, no se descarta la posibilidad de que el ladrón haya estado vigilando el local. En ese sentido, el sospechoso se encontró de manera fortuita con el cambio de turno y, en la seguridad de que la encargada estaba sola, decidió lanzar el ataque.

Lo concreto es que cuando en el local comenzaba a disiparse la atmósfera de preocupación y temor sobrevino el segundo ataque. Ocurrió el lunes por la tarde. Un empleado se encontraba llevando adelante el despacho de pedidos cuando de pronto ingresó un sujeto armado, presuntamente el mismo que había actuado el sábado, y puso sobre el mostrador la misma exigencia. Nuevamente, al estar acorralado por la situación, al empleado no le quedó otra opción que vaciar la caja y depositar su contenido en las manos del ladrón.

Ayer, tras un diálogo que mantuvieron los empleados comenzaron a comentar el tema y fue en ese marco que surgió la hipótesis de que podría tratarse del mismo sujeto. En los dos relatos se habló del arma y del escudo que tenía estampado en la piel.

Frente a los múltiples robos, trabajadores del lugar aseguran que se sienten indefensos y que “el comercio está marcado”. Piden mayor seguridad y más contención por parte de los propietarios.

Este caso remite de forma ineludible al violento asalto que sufrió la panadería “Costumbres Argentinas”, también ubicada sobre diagonal 80 entre 49 y 50, a metros del comercio antes citado.

El pasado martes 1° de marzo, en horas de la mañana, un ladrón ingresó al local decidido a cometer el robo. Según expuso la víctima en aquel momento, el sujeto llegó al local a bordo de una motocicleta.

Tras estacionar, ingresó al comercio y sin mediar palabra sacó un arma de entre sus prendas y apuntó al trabajador que se encontraba atendiendo.

El joven que estaba del otro lado del mostrador decidió esconderse en el fondo.

Fue así que, una vez que la zona de despacho quedó despejada, fue directamente a la caja donde se encontraba el dinero y, en segundos, agarró todo lo que pudo.

Cuando se dirigía a la puerta para abandonar la escena, volvió a apuntar y amenazar al empleado que se había asomado para ver si el sujeto aún permanecía en la caja.