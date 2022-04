Robó una Hilux en pleno centro y ya está libre: "En cinco días lo soltaron", dijo el dueño indignado

El pasado 30 de marzo, tal como informó EL DIA, un delincuente de frondoso prontuario fue interceptado por agentes policiales mientras intentaba subir a la autopista La Plata - Buenos Aires y así escapar con una Toyota Hilux, la cual robó mientras estaba estacionada en 8 entre 40 y 41.

Al día de la fecha, el dueño de la Hilux se puso en contacto y confirmó que dicho ladrón, que es oriundo de Berazategui, "quedó en libertad" pese a los antecedentes y el hurto de la camioneta.

"Estoy muy indignado. Como víctima del hecho siento que lo soltaron y va a volver a robar", dijo el dueño de la Hilux.

Y agregó: "Me dijeron que tenía antecedentes, que era de Berazategui, me consultaron si quería participar del proceso, y a los cinco días por mensaje de texto me llegó que ya habían arreglado, que arreglaron el mínimo de la pena, no me ofrecieron reparación porque me rompió la camioneta, y ya está libre el tipo", expresó indignado.

Y por último sostuvo: "Cinco días de arresto y vuelve a robar, ni siquiera le prohibieron la entrada a La Plata, directamente lo liberaron".

El delincuente había sido trasladado a la Comisaría 2da donde quedó preso bajo la intervención de la UFI N 15 del Departamento Judicial de La Plata.