La aclaración del Batman solidario platense y el gran sorteo que prepara en su "baticueva"

El Batman solidario platense continúa con su obra y además de hacer el anuncio de un nuevo sorteo para juntar fondos hizo una importante aclaración. En un mensaje que publicó anoche en su cuenta de Facebook escribió: "Recién acabo de arribar a la Baticueva luego de realizar la visita semanal a las familias internadas en el Hospital de Niños Sor María Ludovica de nuestra ciudad, cosa que aclaro y vuelvo a reiterar, NUNCA dejé de realizar".

Su aclaración se debe a que "en cada una de las visitas, siempre me encuentro con personal del Hospital o familias que me dicen 'volviste', o como recién un enfermero me dijo 'vos sos el de siempre, el original Batman Solidario? Qué bueno que estás de vuelta'". En ese sentido el héroe anónimo dijo que "lo que dejé de hacer son las obras en dicho hospital, las cuales las venimos realizando en el Hospital de Romero, pero las visitas semanales jamás podría dejar de hacerlas en el Hospital de Niños ya que son mi alimento y mi objetivo principal desde el comienzo".

Por otro lado, dio detalles del nuevo sorteo solidario. "Quiero contarles que ya tengo en mi poder las camisetas de Estudiantes y Gimnasia autografiadas por ambos planteles, y enmarcadas, gracias a Martín, quien hizo el trabajo sin cobrarme ni siquiera los materiales". Sobre esta iniciativa dijo que "mañana (por hoy) les informaré sobre el lanzamiento de la rifa". De esta forma se despidió con un "batiabrazo afectuoso".